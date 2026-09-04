Mariana Di Girolamo y eventual nominación a los Premios Oscar por su rol en “Wild Horse Nine”: “Me da mucha alegría, es una locura preciosa”

La actriz Mariana di Girolamo captó la atención de la crítica cinematográfica internacional tras el estreno de Wild Horse Nine en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el que la posiciona como una de las posibles nominadas para la temporada de los Premios Oscar 2027.

La producción Wild Nine Horse, dirigida por el cineasta británico Martin McDough, ha puesto a la chilena en el ojo de los críticos de cine. Medios especializados internacionales como Variety y The Hollywood Reporter la han mencionado en sus proyecciones para la nominación de Mejor Actriz de Reparto para este 2027.

La exhibición de la película recibió 13 minutos de aplausos de pie en Venecia.

En el largometraje, comparte pantalla con actores destacados, entre ellos: John Malkovich, Sam Rockwell, Parker Posey y Steve Buscemi.

La reacción de la actriz

Desde Italia, la intérprete nacional abordó las menciones de la prensa especializada estadounidense: “No te miento, me da mucha alegría, es una locura preciosa”, confesó en diálogo con el medio español Kinóctico.

“De todas maneras, prefiero concentrar mis energías y ánimos en esto, en lo que estoy viviendo hoy día en Venecia, y veremos qué pasa después. Pero, por supuesto, es precioso y lo estoy disfrutando“, agregó.

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Di Girolamo en Wild Horse Nine

La cinta dirigida por el ganador del Óscar a Mejor Cortometraje de Acción Real (2006), Martin McDonagh, combina humor negro con drama histórico. Ambientado en Rapa Nui durante los meses previos al golpe de Estado en 1973 en Chile, aborda la intervención internacional en el país y el rol que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tomó.

Di Girolamo interpreta el papel de Mónica, una joven chilena de izquierda que vive el complejo escenario político vivido en la época. La actriz valoró la decisión del director de escogerla a ella para encarnar al personaje: “Para mí, fue muy significativo (haber recibido el personaje), y agradezco que Martin haya decidido que este rol lo hiciera una actriz chilena”.

Respecto a la trama de la película, señaló que “se centra un par de meses antes del golpe (de Estado), y es una mirada distinta a lo que he visto o leído de aquella época. Es algo con lo que tú creces, es algo que es parte de la historia reciente de mi país y que es transversal no solo a mi país, sino también a Argentina”, comentó Di Girolamo.

“Pero en la película, es más el contexto político. En la película, son suposiciones. Lo que es terrible, es que nosotros sabemos lo que pasó. Sabemos lo que mi personaje, Mónica, va a enfrentar después, luego de irse de Rapa Nui. No lo veo como una responsabilidad. No es algo con lo que yo cargue, pero merece respeto, atención y merece que no lo olvidemos”, cerró.