“Un poco más de pudor” y “oportunismo brutal”: Jaime Bassa (FA) responde a Carolina Tohá por dichos sobre la Convención Constitucional

El diputado del Frente Amplio (FA), Jaime Bassa, se refirió a los dichos de la exministra Carolina Tohá en el marco del cuarto aniversario del triunfo del Rechazo durante el primer proceso constituyente.

“Carolina Tohá fue una de las principales voces del Apruebo y dos días después del plebiscito asumió como ministra del Interior. Que ahora califique como ‘el mayor bochorno de la historia’ al proceso que respaldó y que la devolvió a la primera línea política es de un oportunismo brutal. Acomoda el relato según la conveniencia del momento para mantenerse vigente en la opinión pública. Señora Tohá: un poco más de pudor”, enfatizó el diputado Bassa.

¿Qué dijo Carolina Tohá?

La militante del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, afirmó que la Convención Constitucional perdió la oportunidad de entregar una propuesta constitucional “correctiva respecto a la distribución del poder”, en materias como descentralización, reconocimiento a los pueblos originarios y una mayor representación de las minorías.

“No hay derrota mayor en la historia, bochorno mayor en la historia que lo fue ese proceso”, manifestó durante el conversatorio Reformas Constitucionales: ¿Retorno constituyente a cuatro años del plebiscito de 2022?, organizado por el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado.

Pese a que no se arrepiente de haber votado Apruebo, transparentó que “no voté contenta a favor” de esa propuesta y que la derrota fue producto de “errores políticos enormes” en la Convención.

Desde su perspectiva, el gobierno de Gabriel Boric debió haber tenido una estrategia distinta a la del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC). “Me arrepiento de no haber puesto eso arriba de la mesa”, sostuvo.