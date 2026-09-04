Juan Gabriel Valdés advierte por base anunciada por Milei en Tierra del Fuego: “No es algo que favorezca a Chile en absoluto”

El excanciller y exembajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, abordó el anuncio del presidente argentino, Javier Milei, sobre la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego.

En Hoy Es Noticia, Valdés sostuvo que “una base argentina en esa zona no es algo que favorezca a Chile en absoluto y, por lo tanto, nosotros tendríamos que ocuparnos de eso”, planteando además que podrían existir conversaciones entre Argentina y Estados Unidos relacionadas con la iniciativa.

“Es muy posible que haya conversaciones privadas entre Argentina y Estados Unidos en las cuales este tipo de impulso al tema de las Malvinas tenga que ver con concesiones que está haciendo Argentina a Estados Unidos”, sostuvo el otrora secretario de Estado.

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También llamó la atención sobre la eventual presencia de militares extranjeros en territorio argentino. “El tema de la presencia militar en América Latina de los Estados Unidos y las bases es sin duda un tema de preocupación”, afirmó, en referencia además al creciente involucramiento estadounidense en asuntos de seguridad en la región.

Los anuncios de Milei se produjeron en el marco de una nueva ofensiva argentina por la soberanía de las islas Malvinas, incluyendo sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago. Al respecto, Valdés recordó que el respaldo chileno a la reivindicación argentina es histórico: “Chile siempre ha apoyado la reivindicación argentina sobre las Malvinas”.

Sin embargo, marcó distancia respecto de las medidas anunciadas por el mandatario argentino. “Lo que está haciendo el presidente Milei, que no es consecuencia de nuestro apoyo, sino que, como una decisión aparte y que anunció anoche, es una típica copia de lo que está haciendo el gobierno norteamericano y el presidente Trump”, cuestionó.

#HoyEsNoticiaCNN | Juan Gabriel Valdés, excanciller, por declaración de Milei sobre Las Malvinas: “Es una típica copia de lo que está haciendo Trump. Se siente con el derecho de castigar gente@matiburgos

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Valdés también llamó a la Cancillería a mantenerse atenta ante cualquier eventual afectación de los intereses chilenos. “Si llegara a afectar los derechos de Chile, Chile tiene que inmediatamente presentar protesta y recurrir a organismos internacionales si fuera necesario”, sostuvo.

Por otra parte, el excanciller se refirió a la reunión entre Milei y el presidente José Antonio Kast y valoró que ambos mandatarios reafirmaran por escrito la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes. No obstante, advirtió que aún está pendiente la situación del decreto argentino que plantea una administración conjunta del estrecho.

“Yo estoy esperando todavía, como muchos chilenos, que un decreto que establece administración conjunta del Estrecho de Magallanes, que es una violación de todos los acuerdos y tratados que tenemos, sea derogado y sea declarado nulo”, afirmó.

#HoyEsNoticiaCNN | Juan Gabriel Valdés, excanciller, por decreto argentino sobre Magallanes: “Estoy esperando que el decreto sea derogado y sea declarado nulo”@matiburgos

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Finalmente, Valdés cuestionó las declaraciones de Milei sobre el expresidente Salvador Allende y la izquierda chilena durante su participación en el foro de Madrid. “Yo lo considero injurioso, considero que el presidente de Argentina viene a Chile e insulta a la mitad de la población chilena gratuitamente; me parece a mí inaceptable”, cerró.

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