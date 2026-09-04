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Ministro Arrau por fuga de interno tras autorización del tribunal para asistir al bautizo de su hijo sin custodia: “Ninguna consideración particular puede estar por encima del bien común”

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El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a la fuga de un interno en la Región de Copiapó.

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