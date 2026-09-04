Ministro Arrau por fuga de interno tras autorización del tribunal para asistir al bautizo de su hijo sin custodia: “Ninguna consideración particular puede estar por encima del bien común”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a la fuga de un interno en la Región de Copiapó.
En Copiapó, un condenado a diez años de internación en régimen cerrado por HOMICIDIO fue autorizado por Tribunales para asistir a las actividades preparatorias y al bautizo de su hijo. La dirección del centro dispuso que saliera bajo vigilancia y custodia de Gendarmería.
— Martín Arrau GH. (@martinarrau) September 4, 2026
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