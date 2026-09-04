CMF presenta denuncia penal contra dos aplicaciones de crédito por presunta extorsión y usura

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables de dos aplicaciones de créditos que utilizarían técnicas extorsivas para el cobro de sus préstamos y que, según el organismo, presentan además indicios de cobros usureros.

Las aplicaciones identificadas por el regulador son “Plaza Crédito” y “Confi Crédito”, ambas disponibles para descarga a través de Google Play y de portales web, y que no cuentan con fiscalización de la CMF.

El organismo alertó a los usuarios y al público en general sobre la operación de ambas plataformas fuera del marco regulatorio del mercado financiero.

CMF denuncia prácticas de cobro extorsivas

La denuncia se enmarca en las facultades de la CMF para actuar frente a entidades no reguladas que ofrecen productos financieros al margen de la fiscalización estatal, especialmente cuando existen antecedentes de prácticas de cobro que podrían constituir delito, como ocurre en este caso con las técnicas extorsivas detectadas.

El organismo recordó que en su sitio web de Alerta de Fraudes las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros está fiscalizada, además de revisar alertas emitidas tanto por la CMF como por otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas.