Mercado automotriz nacional creció 2,9% en agosto y acumula casi un millón de operaciones este 2026

El mercado automotor nacional registró en agosto un total de 120.913 transacciones entre vehículos nuevos y usados, lo que representó un incremento de 2,9% respecto de las 117.535 unidades contabilizadas en el mismo mes de 2025, de acuerdo con el Informe Mensual de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (CAVEM).

El desempeño del octavo mes del año estuvo impulsado principalmente por la comercialización de vehículos de segundo uso, que continuó consolidándose como el pilar del sector.

En el segmento de livianos y medianos usados se registraron 87.748 transferencias durante agosto, un alza interanual de 2,9% frente a las 85.304 unidades de igual mes de 2025, lo que equivale a 2.444 vehículos adicionales comercializados.

Las inscripciones de vehículos livianos y medianos nuevos también mostraron cifras positivas, con 28.411 unidades en agosto, un 2,6% más que las 27.685 registradas en agosto de 2025.

SUV lideran las ventas de vehículos nuevos

Dentro de esta categoría, los SUV volvieron a liderar la demanda, con 15.026 inscripciones, un incremento de 8,3%, mientras los vehículos de pasajeros llegaron a 6.303 unidades, con un alza de 0,5%.

En contraste, las camionetas nuevas cayeron 5,3%, hasta 5.621 unidades, y los comerciales nuevos retrocedieron 8,8%, con 1.461 unidades.

En el segmento de usados, las preferencias también mostraron comportamientos distintos según la categoría. Los SUV de segundo uso anotaron 27.141 transferencias, un 7,5% más que en agosto de 2025, mientras las camionetas usadas sumaron 17.137 unidades, con un aumento de 6,6%.

La categoría de comerciales usados creció 4,3%, alcanzando 6.317 unidades. Pese a una baja mensual de 2,0%, los vehículos de pasajeros se mantuvieron como los más comercializados dentro de los usados, con 37.153 transferencias y una participación de 42,7% del total de ese mercado.

Mercado de camiones registra resultados mixtos

El mercado de camiones tuvo un comportamiento mixto durante agosto. En la categoría de nuevos se registró un salto de 27,2% interanual, con 1.004 unidades inscritas, impulsado principalmente por los tractocamiones, que crecieron 121,5%.

Sin embargo, el acumulado del año para camiones nuevos mantiene una contracción de 2,1% en los primeros ocho meses. En camiones usados, en tanto, se transfirieron 3.750 unidades en agosto, una variación negativa de 0,2% respecto del mismo mes de 2025.

Mercado automotor acumula alza de 3,8% hasta agosto

En el acumulado entre enero y agosto de 2026, el mercado automotor global sumó 982.191 operaciones comerciales, un 3,8% más que las 946.193 unidades contabilizadas en igual período de 2025.

Del total acumulado, los vehículos usados livianos y medianos concentraron 736.120 transferencias, con un alza de 4,1% interanual, mientras los nuevos de esa misma categoría llegaron a 208.667 unidades, un 3,0% más que en 2025.

El mercado de camiones también mostró resultados positivos en el acumulado anual. Las transferencias de camiones usados llegaron a 29.538 unidades hasta agosto, un 4,4% más que en el mismo período de 2025, mientras las inscripciones de camiones nuevos alcanzaron 7.866 unidades, con una caída acumulada de 2,1%.

Con ello, el total del mercado usado, que incluye livianos, medianos y camiones, acumuló 765.658 transferencias, con un alza de 4,1%.

Por cada vehículo nuevo se transfieren 3,5 usados

La relación entre ambos mercados se mantuvo estable durante el período. Según el informe de CAVEM, por cada vehículo nuevo inscrito en el país hasta agosto de 2026 se transfirieron 3,5 vehículos usados, una razón que se ha mantenido relativamente constante desde 2025 y que refleja el rol de la oferta de segunda mano como alternativa de acceso para familias y pequeñas empresas.