Fondas en la Región del Biobío tendrán “hora de cierre”: Deberán terminar a la medianoche

Las Fiestas Patrias en la región del Biobío tendrán un límite de horario este año, decisión que fue tomada por las autoridades y Carabineros.

De acuerdo con lo establecido, este año las fondas y ramadas de la zona solo podrán funcionar hasta las 00:00 horas, es decir, solo hasta medianoche.

La iniciativa surgió como medida para evitar peleas o situaciones violentas en la madrugada y, además, permitir que la policía se despliegue mejor en estos espacios.

Sin embargo, la iniciativa tiene una excepción. Si alguna municipalidad quiere extender la fiesta hasta la 1:00 o 2:00 de la mañana, podrá presentar una solicitud formal ante la Delegación Presidencial y acreditar que se contrató seguridad privada para el lugar.

Sobre esta restricción, el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, en conversación con Mega, explicó los requisitos que se les exigió a cada municipio para organizar las celebraciones.

“Se ha oficiado a los municipios que se va a disponer hasta medianoche para la realización de las fondas y medidas de seguridad por parte de Carabineros“, señaló.

Además, sostuvo que “está regulado en la ley de eventos masivos aquellos casos en que se requiere autorización por el aforo, y por supuesto que tienen que adoptarse todas las medidas de seguridad para entregar estas autorizaciones”.