Estudio por Fiestas Patrias: 87% cree que es fácil para menores comprar alcohol y 64% estima que su consumo es socialmente aceptado

En el marco de los festejos dieciocheros, un estudio reveló un preocupante escenario en torno a los menores de 18 años y el consumo de alcohol, en el que el 87% de los consultados considera que es fácil o muy fácil que un menor compre alcohol en Chile.

Los resultados de la quinta Radiografía del Consumo de Alcohol en Fiestas Patrias , elaborada por Cadem y la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas (Aprocor), exponen la vulnerabilidad y el fácil acceso al alcohol a las que se enfrentan niños, niñas y adolescentes en el país, sobre todo en el mes de septiembre.

La compra y el consumo de alcohol en menores

Un 87% de los adultos encuestados afirma que para un menor de edad resulta fácil o muy fácil adquirir bebidas alcohólicas en el comercio formal, mientras que un 64% de la ciudadanía estima que durante las Fiestas Patrias el consumo de alcohol en menores de edad es aceptado “socialmente” en el entorno familiar y social.

Asimismo, un 71% del sondeo considera que es “muy peligroso” que menores de entre 16 y 17 años consuman alcohol.

El auge del “terremoto” adaptado para menores

Uno de los datos que llama la atención del sondeo evidencia la aceptación de bebidas adaptadas, para hacer parte a los niños de las dinámicas típicas en los festejos dieciocheros; más de la mitad de los consultados (55%) se mostró de acuerdo con ofrecer a menores de edad versiones sin alcohol de tragos tradicionales como el “terremoto para niños“.

Además, esta cifra que se muestra a favor de la práctica registró un alza de 15 puntos porcentuales en comparación con el 40% registrado en el sondeo de 2025.

Desde Aprocor reiteraron la importancia de “seguir reforzando la prevención, la responsabilidad de los adultos y la necesidad de evitar la normalización temprana del consumo de alcohol en menores de edad“.