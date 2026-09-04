José Antonio Kast Adriasola aborda el rol del progresismo a cuatro años del triunfo del Rechazo: “La izquierda no aprendió, no maduró y no cambió”

El diputado del Partido Republicano, José Antonio Kast Adriasola, compartió sus reflexiones en el marco del cuarto aniversario del triunfo del Rechazo en el primer proceso constituyente.

En ese contexto, señaló en Radio Agricultura que, a su juicio, el progresismo no adquirió mayores aprendizajes luego del plebiscito.

“La izquierda no aprendió, no maduró y no cambió. Solamente está esperando una nueva oportunidad”, advirtió el hijo del Presidente José Antonio Kast.

Sobre su tesis, ejemplificó con las recientes intervenciones del expresidente Gabriel Boric y las apariciones de figuras que estuvieron presentes en la administración saliente.

“La primera pista de eso fue el discurso del expresidente Boric, diciendo que no pueden ir más rápido que su pueblo. De ahí en más tuvieron que bajar un poco las revoluciones, traer a gente más experimentada, de la ex Concertación, que les ayudara a dirigir el buque. Pero las últimas apariciones del expresidente y los personeros de su gobierno, en estas últimas semanas, dan cuenta de que siguen en la misma página”, concluyó.