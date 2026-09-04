Presidente Kast recibe a autoridades de El Salvador para abordar seguridad, crimen organizado y sistema penitenciario

Este viernes, el presidente José Antonio Kast recibió a autoridades de El Salvador en el Palacio de La Moneda. Entre los temas de la cita estuvieron la seguridad pública, el combate al crimen organizado y el papel de los sistemas penitenciarios.

Los representantes de El Salvador eran los ministros de Seguridad, Héctor Villatoro, y Defensa, René Merino, y también el fiscal general de la República de El Salvador, Rodolfo Delgado.

Por otro lado, las autoridades chilenas eran el ministro de Seguridad, Martín Arrau, el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En la reunión se analizaron materias relacionadas con el sistema penitenciario y el régimen jurídico para enfrentar el crimen organizado.

Además, se abordó la coordinación entre las policías y las Fuerzas Armadas, en la que se intercambiaron miradas por ambos países en esta materia.

El encuentro estuvo centrado en fortalecer y profundizar la cooperación bilateral, intercambiando experiencias y políticas desarrolladas por cada país en materia de seguridad.