Vozinha tendrá su debut en la Liga de Primera: Colo Colo enfrenta a Huachipato este domingo

José Évora Dias, conocido como Vozinha, antes de su llegada a Colo Colo fue una de las figuras que brilló en la Copa del Mundo y convirtió a Cabo Verde en protagonista durante el certamen deportivo. En medio de su creciente popularidad, fue fichado por el Cacique. Sin embargo, su llegada tuvo algunas turbulencias, aunque finalmente se concretó.

Dentro de los motivos, el guardameta reveló en el canal oficial del Albo en YouTube que su madre le sugirió reconsiderar su decisión de trasladarse a Chile, puesto que se encontraba en un momento en que había finalizado su contrato con el Chaves, de la Segunda División de Portugal, por lo que estaba como jugador libre.

“Mi mamá no quería. Hasta el último día me decía que no tenía un buen sentimiento, que mejor era jugar cerca de casa”, reveló. Sin embargo, comentó que su padre tuvo un rol importante en la decisión.

“Mi papá es psicólogo; entonces, siempre sabe equilibrar las cosas. Fue una decisión sensata”, dijo, y agregó: “En Portugal hay una comunidad caboverdiana muy grande, era como estar en casa. Es un país al que le tengo un cariño muy grande y donde he jugado los dos últimos años, porque ya quería estar cerca de casa, pero estoy muy lejos aquí en Chile”.

El debut de Vozinha en la Liga de Primera

Este domingo 6 de septiembre, en el Estadio Ester Roa de Concepción, Colo Colo enfrentará a Huachipato en el marco de la Liga de Primera. Vozinha fue convocado para este encuentro, tal como confirmó el director técnico Fernando Ortiz.

“Josimar va a atajar. Ya lo decidí. No es que Gabriel (Maureira) haya perdido el puesto o no esté a la par de la competencia, quiero verlo a Josimar”, afirmó el DT albo, y aclaró: “Se lo comenté a los dos y él (Vozinha) va a iniciar el día domingo”, añadió Ortiz.

Cabe mencionar que este será el primer partido de Vozinha en la Liga de Primera. Sin embargo, ya tuvo una participación en el duelo del pasado 26 de septiembre, cuando el Albo se impuso ante Unión Española en la Copa Chile.