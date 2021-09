Durante esta semana la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, anunció la reactivación de su campaña nacional para presionar la tramitación del proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas en el Senado, donde lleva casi dos años sin ser discutida.

De esta forma, la parlamentaria del PC junto a una bancada transversal de diputados y la Coordinadora Nacional por las 40 Horas, lanzaron la plataforma web www.vamosporlas40horas.cl, a través de la cual buscan una recolección de firmas para acelerar el trámite en la Cámara Alta.

La iniciativa tuvo su última tramitación en enero del 2020, cuando fue aprobada en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta. Sin embargo, hasta la fecha no ha vuelto a retomarse el debate legislativo.

“Hoy lanzamos esta campaña para que el pueblo de Chile que apoya la reducción de la jornada laboral, que quiere que esta propuesta sea una realidad, se sume con esta campaña de emplazamiento a los senadores y senadoras, particularmente de la comisión del Trabajo del Senado, a que pongan en tabla el proyecto”, aseveró la diputada comunista.

Del mismo modo, la jefa de la bancada PC, Karol Cariola, respaldó la moción enfatizando en la importancia de que sea discutida prontamente en la Corporación: “es un proyecto que tiene un tremendo respaldo ciudadano y no puede ser que por falta de voluntad política de algunos senadores este proyecto quede estancado, al menos, que se discuta”.

En ese sentido, Miguel Nazal, miembro de la Coordinadora Nacional por las 40 Horas, emplazó al Senado por discutir con celeridad la ley de teletrabajo y no abordar la iniciativa de reducción de jornada laboral: “hemos pensado que hay presiones para que este proyecto no avance, yo creo que el empresariado no entiende la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras en Chile tengan un mejor vivir”.

En esa línea, la diputada Vallejo aseguró que la iniciativa podría permitir un mejor levantamiento de la economía al amortiguar los serios problemas de salud mental que suelen enfrentar los trabajadores chilenos por las excesivas jornadas de trabajo: “aquellos que quieren crecimiento económico y productividad, no pueden seguir aplastando a los trabajadores y trabajadoras”.