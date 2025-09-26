Camión arrasó con cables del tendido eléctrico y poste de luz en Providencia

Debido a la caída del alumbrado público, un auto que transitaba por el lugar resultó con el parabrisas roto.

Un camión arrasó con un poste de luz y con cables del tendido eléctrico en la comuna de Providencia (Región Metropolitana).

El hecho se produjo a eso de las 6:50 de este viernes, mientras el camión se estaba estacionando para efectuar labores de descarga. En ese momento, pasó a llevar los cables y los arrastró, generando que un poste cayera encima del camión.

Esto también causó que “este alumbrado público cayera sobre un vehículo que iba transitando, quebrando el parabrisas del mismo”, indicó el teniente José Villarroel, de la 19° Comisaría de Providencia.

El hombre que manejaba el auto afectado fue trasladado hasta un recinto asistencial, donde se mantiene con lesiones leves relacionadas con las esquirlas del parabrisas; mientras que el conductor del camión no quedó con lesiones.

Asimismo, se realizó la denuncia respectiva ante el Juzgado de Policía Local y “al no existir lesiones de gravedad, al tampoco existir alguna situación de conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna droga, no habría situación ante la fiscalía”, señaló el teniente.

Añadió que hay desvíos de tránsito en el sector de Manuel Montt y Miguel Claro y que se trabaja junto a personal municipal y de Enel para el retiro de cables.