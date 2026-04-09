Camila Flores rompe el silencio por investigación en su contra: “Soy una mujer valiente y no me dejaré amedrentar”

La parlamentaria se refirió por primera vez a la indagatoria del Ministerio Público y aseguró que colaborará con la justicia, afirmando que desconoce los detalles de la denuncia, que —según indicó— sería anónima.

La senadora Camila Flores se refirió públicamente a la investigación que lleva adelante la Fiscalía en su contra por un eventual fraude al fisco, asegurando que enfrentará el proceso con tranquilidad y que colaborará con la justicia.

“Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra”, señaló en una declaración pública, donde agregó que actúa con la convicción de que “la verdad siempre se abre paso”.

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La parlamentaria afirmó que entregará todos los antecedentes que sean requeridos en el marco de la indagatoria, y adelantó que evaluará acciones para resguardar su nombre frente a lo que calificó como “acusaciones sin sustento”.

Respecto de la investigación, Flores indicó que no conoce aún los detalles de la denuncia ni su origen, debido al carácter reservado del proceso. Sin embargo, sostuvo que, según la información disponible, se trataría de una denuncia anónima.

“Se han realizado diligencias que involucran a terceros”, agregó, señalando además que este tipo de situaciones “muchas veces tienen un origen ajeno a lo público”, lo que —a su juicio— deberá ser esclarecido durante el curso de la investigación.

El caso se encuentra en etapa investigativa y bajo reserva, por lo que será el Ministerio Público el encargado de determinar la existencia de eventuales responsabilidades en los hechos denunciados.