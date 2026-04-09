Camila Flores (RN) en la mira de la Fiscalía: Así operaría el mecanismo de fraude con sus asesores que se le imputa a la senadora

La denuncia anónima apunta a una "cuota Flores" que habría generado ganancias cercanas a $300 millones durante los últimos años.

Durante las últimas horas, se reveló que la Fiscalía Regional de Valparaíso está investigando a la senadora Camila Flores (RN) por un presunto fraude al fisco.

Según la imputación del Ministerio Público, dicho delito se habría configurado a través de un mecanismo con el sueldo de algunos de sus asesores de confianza.

De acuerdo a los antecedentes revelados por T13, la denuncia sobre Flores apunta a que la entonces diputada pedía que se entregara en efectivo parte del sueldo de sus colaboradores para “usos personales”.

En este contexto, se apunta a la secretaria de la entonces diputada Flores, Yolanda Olfos, como la persona que coordinaba el dinero que daban los asesores y además actuaba como intermediaria.

Dicho mecanismo habría sido descrito por los trabajadores del Congreso como la “cuota Flores“.

El citado medio señaló que esta situación se habría prolongado por al menos siete años, por un monto cercano a los $300 millones.