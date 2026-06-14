Encuesta Criteria: 48% rechaza el embargo de cuentas a deudores del CAE, pero el 42% lo apoya si se aplica a personas con capacidad de pago

En un sondeo, la encuesta Criteria abordó la percepción ciudadana sobre diversos temas que han estado en la discusión nacional, como los embargos a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y el levantamiento del secreto bancario, luego de que se rechazara que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pudiera requerir información de manera directa y sin autorización judicial previa.

En ese contexto, el 48% está en desacuerdo con que el embargo de cuentas bancarias sea una forma aceptable de cobro del CAE.

No obstante, cuando la medida se plantea solo para quienes tienen capacidad de pago y no cumplen con sus obligaciones, el respaldo sube al 42%.

Cabe destacar que el 48% está de acuerdo con que el Estado exija el pago a quienes no cumplen, frente a un 28% que está en desacuerdo.

Respecto del levantamiento del secreto bancario, el 57% apoya que el Estado tenga más herramientas para acceder a información bancaria con fines de investigación de delitos graves. Sin embargo, el 56% considera que esa facultad debe requerir autorización judicial.

Por otro lado, respecto de la megarreforma que actualmente se discute en el Senado, el 38% (-7 puntos) cree que sus efectos serán positivos para el país. En contraste, el 49% de los encuestados, el nivel más alto en cinco semanas, considera que favorecerá principalmente a los sectores de mayores ingresos.

[1/8] Nueva #AgendaCriteria | 14 de junio 2026 📊 Aprobación de Kast, evaluación ministerial, ley de reconstrucción, deuda CAE y secreto bancario. Los datos que marcan la semana. 👇 pic.twitter.com/EUcs8EIXBZ — CRITERIA (@CriteriaChile) June 14, 2026

Evaluación del Gobierno y ministros

En cuanto a la aprobación del Gobierno, esta alcanzó el 39%, lo que representa una baja de un punto respecto de la semana anterior. En tanto, la desaprobación llegó al 52%, con un alza de cinco puntos.

[7/8] Ministros más conocidos: Rincón (80%), Ducó (74%), Quiroz (64%). Mayor alza en conocimiento: Martín Arrau, de 30% a 56%. pic.twitter.com/aCmHJk2C9d — CRITERIA (@CriteriaChile) June 14, 2026

[8/8] Los peor evaluados entre quienes los conocen: Ximena Rincón (36%) y Jorge Quiroz (37%). Datos completos en https://t.co/x4d9u4V2q4 🔎 #AgendaCriteria pic.twitter.com/yvxbymwFjd — CRITERIA (@CriteriaChile) June 14, 2026

Metodología