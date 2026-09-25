Calle Bandera reabrirá al transporte público tras 13 años: Estos son los cuatro recorridos que volverán a circular por el sector

El viernes 2 de octubre es, hasta ahora, la fecha tentativa para reinaugurar la calle junto al paso bajo nivel ubicado en Bandera, en Santiago, el cual permitirá el tránsito de buses de la red pública de transportes.

Según dio a conocer El Mercurio, luego de más de 13 años, los recorridos 201, 301, 306 y 264 (nocturno) volverán a circular de sur a norte, conectando las calles San Diego con la Alameda, por el paso bajo nivel.

Respecto a la fecha de inicio de operaciones, el 3 y 4 de octubre será un período de marcha blanca, a la espera de que el lunes 5 el nuevo esquema de transporte comience a regir plenamente.

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, se refirió al anuncio señalando que “la reapertura de calle Bandera (y paso bajo nivel) al transporte público permitirá acortar tiempos de viaje, reducir costos de operación y disminuir emisiones, mejorando la conectividad entre el sur y el norte de Santiago y haciendo más eficiente y sustentable la movilidad urbana”.

La reapertura de calle Bandera (y paso bajo nivel) al transporte público permitirá acortar tiempos de viaje, reducir costos de operación y disminuir emisiones, mejorando la conectividad entre el sur y el norte de Santiago y haciendo más eficiente y sustentable la movilidad urbana pic.twitter.com/GMhF920GVY — Louis de Grange (@louisdegrange) September 25, 2026

El trazado contará con dos movilidades; una será “semipeatonal“, la cual se extiende desde la salida del paso bajo nivel de la Alameda hasta calle Compañía, en la cual se permitirá una velocidad máxima de 30 km/hora.

Mientras que, en algunos tramos, la localización para transeúntes estará en la pista oriente y, en otros, en la poniente.

El tramo entre Compañía y General Mackenna tendrá una pista exclusiva para buses y otra para autos particulares.

Cabe recordar que la última vez que fue utilizado como vía para el transporte público fue en junio de 2013, cuando se cerró para iniciar los trabajos de la obra de la Línea 3 del Metro de Santiago y la construcción de la nueva entrada de la estación Plaza de Armas.