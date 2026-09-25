Almacenes de barrio vendieron 57% más durante Fiestas Patrias: Rotisería, carnicería y carbón lideraron las ventas

El comercio minorista de menor escala dejó un balance positivo durante las recientes celebraciones patrias en Chile, de acuerdo con un informe elaborado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Almacenes Digitales.

Durante los días 18 y 19 de septiembre, considerados feriados irrenunciables por ley para el comercio mayorista y las grandes cadenas de supermercados, los almacenes de barrio, minimarkets y ferias libres se consolidaron como el principal soporte para el abastecimiento de los hogares en todo el país.

Según el informe, entre el 16 y el 20 de septiembre estos comercios vendieron 57% más que en los meses de invierno y 44% más que en los días previos del mismo mes. El punto más alto de ventas se registró el jueves 17 de septiembre, la jornada previa al inicio de los festejos.

Los rubros con mayor demanda durante ese período fueron rotisería, carnicería, panadería, bebidas y carbón, lo que, según el informe, evidencia el rol que cumplen estos establecimientos no solo como dinamizadores de la economía local, sino también como garantes de la cohesión social y de una solución inmediata para el consumo familiar.

El estudio destacó además que este desempeño ocurrió mientras las grandes cadenas de supermercados permanecieron cerradas por el feriado irrenunciable, lo que dejó a los comercios de cercanía como la principal alternativa de abastecimiento disponible para las familias durante esos dos días.

Comercio de cercanía destaca su rol durante los feriados irrenunciables

El gerente general de Grupo Kameid, Alfredo Kameid, valoró este resultado como una muestra de la resiliencia y el valor de los comercios de cercanía dentro de la estructura económica del país: “Este balance demuestra la resiliencia y el valor insustituible de los comercios de cercanía en la estructura económica del país. Cuando las grandes cadenas cierran sus puertas, son los almacenes de barrio los que sostienen el abastecimiento nacional con compromiso y esfuerzo“.

“Desde el punto de vista logístico y operativo, contar con carreteras más seguras y un transporte de carga eficiente fue determinante para que cada negocio tuviera stock suficiente para responder a este aumento histórico en la demanda”, agregó.