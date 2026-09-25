Cáncer de tiroides: Experto explica los principales factores de riesgo, señales de alerta y quiénes tienen mayor prevalencia

Actualmente en Chile, se entregan entre 1.000 y 1.200 diagnósticos de cáncer de tiroides, una enfermedad en la que prevalecen las mujeres.

En entrevista con CNN AM, Felipe Contreras, cirujano oncólogo de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), abordó los principales riesgos, síntomas y signos que prevalecen en este cáncer.

Respecto a este riesgo que prevalece en las mujeres, el especialista indicó que “lo que se sabe hasta ahora es que las hormonas femeninas tendrían un rol en la génesis del cáncer de tiroides. Tendrían una relación especial con la célula tiroidea que promovería este crecimiento descontrolado, junto, por supuesto, a factores genéticos y ambientales”.

Contreras señaló que la glándula tiroides es el regulador de velocidad que tiene el organismo. Esta controla la frecuencia cardíaca, el estado de ánimo, el sueño, el control del peso corporal y la temperatura del cuerpo.

Cáncer de tiroides: ¿Cuáles son los factores de riesgo?

El cirujano comentó que cuando hay familiares de primer grado que lo padecieron, es recomendable estar alerta. La probabilidad está entre un 6 y un 12%, dijo.

De todos modos, aclaró que las enfermedades relacionadas con la tiroides, como el hipotiroidismo, no tienen ninguna relación con una alerta del desarrollo de un cáncer.

Al ser consultado respecto a los síntomas, el oncólogo detalló que se trata de un cáncer asintomático; únicamente se evidencian signos “cuando la masa tumoral en la laringe o en la tiroides es demasiado grande. Ahí empiezan signos como disfonía, voz ronca, disfagia (sensación de un bulto que impide tragar bien) o tos crónica”.

Aun así, recomendó que los familiares directos que tienen antecedentes de cáncer de tiroides en la familia debieran hacerse una ecografía para descartar la presencia de nódulos.

“La gran mayoría de los nódulos tiroideos que uno encuentra por ecografía son benignos; el 95% lo son. En la población general, podemos encontrar hasta un 50% que tenga nódulos que son completamente benignos”, sostuvo.

Respecto a la letalidad de este cáncer, Contreras expuso que el más frecuente, el papilar, tiene una mortalidad del borde del 1 o 2%. Por otro lado, el anaplásico de tiroides tiene una mortalidad que supera el 95%; “afortunadamente, es extremadamente raro; menos de un 1 a 1,5% de la población puede tener un cáncer anaplásico de tiroides”.