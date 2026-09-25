Oxxo condena agresión a trabajadora en local de Las Condes y rechaza “actos de xenofobia”: “Nadie debería vivir una situación así”

Oxxo Chile rechazó la situación ocurrida en un local de Las Condes entre una trabajadora y un cliente.
Según registros de redes sociales, un sujeto se enfrascó en una discusión con una colaboradora de nacionalidad extranjera. En el video se observa que ambos levantan la voz y que el individuo incluso le tiró un escupitajo.
“Oxxo Chile rechaza categóricamente la agresión y los actos de xenofobia que sufrió una de nuestras colaboradoras en un local de la comuna de Las Condes. Nadie debería vivir una situación así. Este tipo de conductas es inaceptable y contrario a nuestros valores y a nuestro compromiso con un ambiente de trabajo libre de toda forma de discriminación y violencia”, señalaron en un comunicado.
Además, indicaron que “en el marco de nuestro protocolo de prevención de la violencia en el trabajo, estamos coordinando el apoyo y acompañamiento para nuestra colaboradora, y revisando los antecedentes del hecho con el fin de adoptar las medidas de resguardo idóneas para ella”.
La empresa anunció que respaldará a la “colaboradora en las acciones legales que decida emprender, para que la justicia determine las responsabilidades por esta injustificable agresión”.
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