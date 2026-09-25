Bassa cuestiona debate sobre violencia del estallido: “¿No será que nos permitió ver una dimensión del país?”

El diputado del Frente Amplio Jaime Bassa abordó la violencia registrada durante el estallido social de 2019 y cuestionó que la discusión pública se concentre en su condena sin analizar las causas sociales que, a su juicio, estuvieron detrás de las protestas.

En conversación con Radio13c, y en medio de la polémica por sus declaraciones sobre “Plaza Dignidad”, el parlamentario reconoció los episodios violentos, pero planteó que estos también forzaron una discusión sobre problemas que permanecían fuera del debate público.

“Pero preguntémonos, ¿no será que ese tipo de violencia fue la que nos permitió ver una dimensión de la vida de nuestro país que nadie quiere ver?”, sostuvo.

“No nos quedemos solo con la caricatura de la violencia”

Bassa recalcó que los hechos de violencia coexistieron con manifestaciones pacíficas de carácter masivo.

“El 25 de octubre marcharon más de dos millones de personas en el país. Entonces, no nos quedemos solo con la caricatura de la violencia, que la hubo. Hubo una dimensión muy masiva de manifestación”, afirmó.

El diputado agregó que los episodios violentos “nos obligaron, de alguna manera, a hablar de todo esto” y planteó que el debate debería incorporar las condiciones que llevaron al conflicto.

“¿Por qué la discusión gira en torno a si condenamos o no condenamos la violencia, cuando no nos preguntamos nunca por cuáles son las causas sociales que están detrás de esa violencia?”, cuestionó.

Las declaraciones se producen después de la controversia que abrió Bassa tras la reposición del monumento al general Manuel Baquedano, cuando aseguró que el sector “es y seguirá siendo Plaza Dignidad”.

En la entrevista, el parlamentario insistió en que el debate sobre el estallido no debería limitarse a los hechos de violencia y llamó a preguntarse por qué los conflictos sociales alcanzan ese nivel.

“¿Por qué no somos capaces de prevenir los conflictos sociales, en vez de escondernos debajo de la alfombra hasta que nos revienten en la cara?”, cerró.