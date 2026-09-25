Exministro de Energía advierte vulnerabilidad ante eventual restricción de diésel de EE.UU.: “Chile no ha tomado la decisión de tener reservas estratégicas”

El exministro de Energía Claudio Huepe advirtió sobre la vulnerabilidad de Chile frente a una eventual restricción de las exportaciones de diésel desde Estados Unidos, debido a la importancia que tiene ese mercado para el abastecimiento nacional y a la ausencia de reservas estratégicas destinadas a enfrentar este tipo de contingencias.

En entrevista con CNN Chile Radio, Huepe explicó que el diésel tiene un papel fundamental en el transporte de carga y en distintos procesos industriales, por lo que una escasez o un aumento pronunciado de su precio podría repercutir directamente sobre la economía.

“Habría un impacto inflacionario, sin duda, sobre Chile si eso ocurriera”, sostuvo.

El exsecretario de Estado explicó que Chile obtiene parte de su diésel mediante la refinación local de petróleo crudo y otra proporción relevante a través de la importación directa del combustible, incluyendo envíos provenientes de Estados Unidos.

#CNNChileRadio | Claudio Huepe, exministro de Energía: “Veo difícil que por la proporción de diésel que se exporta de Estados Unidos, que eso se pueda suplir con Argentina (…) Este es un proceso que es lento, esto va a tardar entre 20 y 25 años, vamos a tener que ser muy… pic.twitter.com/RQwdSsAbZd — CNN Chile (@CNNChile) September 25, 2026

Huepe apunta a falta de reservas estratégicas

Ante un escenario de restricción severa de las exportaciones estadounidenses, Huepe planteó que Chile podría enfrentar dificultades adicionales debido a que históricamente no ha desarrollado reservas estratégicas de combustible como las que existen en otras economías.

“Chile no ha tomado la decisión históricamente de tener reservas estratégicas, cosa que gran parte del mundo tiene”, afirmó.

El exministro diferenció este mecanismo de los inventarios comerciales que mantienen las empresas para abastecer normalmente a sus clientes.

“Las reservas estratégicas están detenidas. Por supuesto son un costo importante, pero en estos momentos es cuando uno ve la importancia que tienen”, explicó.

#CNNChileRadio | Claudio Huepe, exministro de Energía, sobre evaluación de Trump de suspender las exportaciones de diésel: “En todo el mundo esto va a ser un desafío, todo el mundo va a querer acelerar la electrificación”. pic.twitter.com/xzUlnbQ4vR — CNN Chile (@CNNChile) September 25, 2026

Huepe señaló que, dependiendo de la magnitud y características de una eventual restricción estadounidense, el principal efecto para Chile probablemente estaría en los precios, aunque una limitación total también podría traducirse en problemas de suministro.

Argentina sería una alternativa, pero “no sería suficiente”

Entre las opciones disponibles para mitigar una eventual reducción de los envíos, Huepe mencionó la posibilidad de aumentar las importaciones de petróleo crudo desde Argentina para procesarlo en las refinerías nacionales.

Sin embargo, advirtió que existen restricciones físicas en la capacidad de transporte mediante oleoductos y que el suministro argentino no podría reemplazar completamente al proveniente desde Estados Unidos.

“No sería suficiente. Sería una medida paliativa, sería parcial”, afirmó.

En materia de precios, el exministro también planteó que una alternativa podría ser reforzar temporalmente el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para amortiguar un eventual aumento brusco del diésel.

Huepe sostuvo que este escenario también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la seguridad energética y avanzar en la transición hacia fuentes renovables y una mayor electrificación del consumo.

“Los combustibles fósiles siguen siendo el 80% de nuestro consumo energético, entonces tenemos que pensar cómo usarlos inteligentemente”, concluyó.