Victimización del comercio bajó a 56,6% el primer semestre: Robo hormiga, daños materiales y hurto entre delitos que más se repiten

Durante el primer semestre de 2026, un 56,6% de los comercios fueron víctimas de algún delito, de acuerdo a la encuesta de victimización del comercio elaborada por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

El sondeo se desarrolló entre el 3 de julio y el 24 de agosto de este año en 1.210 establecimientos de Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso, Gran Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt.

Y reveló que la tasa de victimización se situó en 56,6%, evidenciando una baja respecto al período anterior, que marcó 61,2%. Iquique, Temuco y Santiago tuvieron una baja en la victimización, mientras que Valparaíso y Viña del Mar tuvieron un alza, llegando a 66,6%.

En tanto, los niveles de victimización en tiendas por departamentos, supermercados y farmacias tienen una tasa de 84,7%. Otros minoristas tienen 53%; estaciones de servicio, compra y venta de autos y logísticas presentaron un alza, llegando a 75,2% de locales que han sufrido robos.

Delitos que más se repiten

De acuerdo con la CNC, el delito con mayor frecuencia es el robo hormiga con 22,6%, seguido de otros daños materiales al local (20,3%) y hurto (19,2%).

También aparecen el delito económico (12%), robo de accesorios de vehículo comercial (10,6%), saqueo y robo con fuerza (8,3%), robo de mercancía en ruta (7,7%) y robo con violencia e intimidación (3,6%).

Asimismo, los sectores donde más ocurren los delitos son el gran retail (tiendas por departamento, supermercados y farmacias), estaciones de servicio, compraventa de autos y logística.

¿Por qué no denuncian los robos?

El sondeo dio a conocer que un 58,4% de los comercios que fueron victimizados no denunció ningún delito. Antofagasta es la ciudad con la mayor tasa de denuncia, con un 55,6% de los comercios denunciando al menos un delito.

Entre aquellos que denunciaron al menos una vez, un 70,8% aseguró que no obtuvo los resultados que esperaba y un 15,6% dijo que sí obtuvo resultados.

En esa línea, “las principales barreras que frenan las denuncias se relacionan con que no confía en la eficacia de la denuncia (43,5%), por ser un robo de bajo monto (31,6%), por ser un trámite engorroso (18,6%). Luego le sigue por no tener pruebas y que no denuncian por falta de tiempo, ambos con 16% cada uno”.

En cuanto a medidas de seguridad, cada local tiene en promedio entre 7 y 9 medidas de seguridad implementadas.

“Un 39% de los encuestados aumentó sus medidas de seguridad en el primer semestre del 2026. Cámaras de seguridad, rejas exteriores, alarmas, rediseño del espacio, reducción de manejo de efectivo en tiendas y coordinación con los vecinos son las medidas más utilizadas”, indicó la CNC.

En tanto, “un 76% de los encuestados tiene gastos fijos mensuales en seguridad. De aquellos que dicen tener gastos mensuales fijos, estos difieren según el tipo de empresa. El gasto promedio mensual fluctúa desde los 5 millones por local en las tiendas de mayor tamaño, 870 mil en las medianas, 318 mil en las pequeñas y 270 mil en las microempresas. Es decir, las mipymes tienen un gasto promedio en seguridad de $447.192, con una mediana de $126.000″.

Finalmente, un 47,3% de los encuestados señaló que se han organizado como barrio para enfrentar la delincuencia, destacando Antofagasta y Concepción-Talcahuano.