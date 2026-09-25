Sistema frontal en el centro-sur: Senapred reporta más de 9.400 personas aisladas y 400 damnificadas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo reporte por el sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país.

Hasta las 6:00 horas de este viernes, la situación meteorológica en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos varía entre nublado, cubierto y precipitaciones débiles.

Respecto a afectación a personas, en Biobío se reportaron 44 aisladas; mientras que en La Araucanía hay 400 damnificadas, 31 albergadas y 9.400 aisladas.

En cuanto a afectación a viviendas, en el Biobío hay 16 viviendas con daño mayor, 430 con daño menor y 120 en evaluación; en La Araucanía hay 126 casas con daño mayor, 195 con daño menor y 1.501 en evaluación.

En Ñuble hay tres domicilios con daño menor; en Los Ríos, 1 casa con daño mayor y 161 en evaluación; y en Los Lagos hay una vivienda con daño menor.

También se reportaron daños en algunas rutas y caminos de las regiones mencionadas. El detalle a continuación.