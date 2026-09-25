Sistema frontal provoca daños en histórico “Puente Viejo” de Lautaro y suspenden el tránsito

Parte de la estructura del puente Arturo Alessandri, conocido como “Puente Viejo”, colapsó durante la madrugada de este viernes en Lautaro, Región de La Araucanía.

De acuerdo a los antecedentes entregados por la Municipalidad de Lautaro, la emergencia se produjo en medio del sistema frontal que afecta a la zona.

El daño obligó a suspender el tránsito en ambos sentidos mientras equipos especializados evalúan las condiciones del viaducto.

Municipio pide no acercarse al sector

Personal municipal de Gestión del Riesgo y Desastres, junto a Carabineros, acudió hasta el lugar para cerrar los accesos y coordinar las medidas de emergencia.

Desde la Municipalidad de Lautaro señalaron que los equipos se encuentran en el sitio para realizar la evaluación correspondiente y determinar las acciones necesarias.

Las autoridades solicitaron a la comunidad no transitar ni acercarse al puente hasta que concluyan las inspecciones de seguridad.