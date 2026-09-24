“Nunca le hemos exigido a Chile tomar partido”: Embajador de China tras adhesión del país al Escudo de las Américas

El embajador chino en Chile, Niu Qingbao, abordó la relación diplomática entre ambos países tras el anuncio del Gobierno de José Antonio Kast de la adhesión del país al Escudo de las Américas, impulsado por Estados Unidos.

El diplomático se refirió a ello durante su discurso en la ceremonia del 77° aniversario de la fundación de la República Popular China, que contó con la asistencia de múltiples autoridades (incluyendo la del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, que se retiró antes de que finalizara) en el Hotel Sheraton.

Qingbao aseguró que “ambas partes se respetan mutuamente y se tratan en pie de igualdad” y remarcó que “tanto China como Chile aplican una política exterior independiente y pragmática, sin trazar línea ideológica“.

“China siempre ha defendido el respeto mutuo, la igualdad, el beneficio recíproco, la cooperación y el desarrollo compartido, sin perseguir nunca una política de ‘China primero’“, sostuvo.

En ese sentido, aseveró que “nunca” han recurrido a la “intimidación ni coerción”. “Respetamos las cooperaciones amistosas de Chile con todos los países, y nunca le hemos exigido tomar partido ni alinearse con un determinado bando“, afirmó.

Además, recordó el papel clave de la potencia asiática para el país: “China ha sido durante muchos años consecutivos el mayor socio comercial de Chile, su mayor fuente de superávit comercial y una de sus principales fuentes de inversión”, remarcó.

“No creemos que la relación entre China y Chile deba estar sujeta a la influencia de terceros”

En conversación con The Clinic, el embajador chino se refirió a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas y señaló que “en primer lugar, Chile tiene plena soberanía para ingresar a cualquier institución, mecanismo o plataforma internacional que desee”.

En esa línea, sostuvo que “Chile siempre podrá actuar de acuerdo con los intereses nacionales de los chilenos y tomar decisiones basadas en sus propios intereses nacionales, sin afectar la cooperación y la asociación entre China y Chile”.

No obstante, agregó: “No creemos que la relación entre China y Chile deba estar sujeta a la influencia de terceros”.

Al ser consultado sobre si la iniciativa encabezada por el Gobierno de Donald Trump podría convertirse en un problema para la relación entre ambos países, Qingbao respondió que aquello “dependía”.

“Depende. Esperamos que Chile, por supuesto, tome en consideración la buena relación entre China y Chile y nuestra cooperación mutuamente beneficiosa“, enfatizó.