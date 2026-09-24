Presidenta del Servel alerta por recorte presupuestario de 15% para 2027 y advierte posibles efectos en confiabilidad de elecciones: “Nunca habíamos tenido una situación similar, se lo hicimos ver al Gobierno”

La presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile (Servel), Pamela Figueroa, abordó en CNN Prime la discusión de la Ley de Presupuestos 2027 que se avecina en el Congreso.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si el organismo tiene alguna preocupación respecto de la Ley de Presupuestos, Figueroa respondió que esta es una semana clave para la discusión, puesto que el próximo miércoles 30 de septiembre el Presidente José Antonio Kast anunciará el proyecto que enviará al Congreso.

Respecto de la situación del Servel, explicó que este año, a diferencia de los anteriores, no se encuentra en un proceso electoral. No obstante, enfatizó que el próximo año es importante para el funcionamiento de la institución.

“El 2027 es un año clave para el presupuesto del Servel. Nosotros estamos ahora estableciendo ciertos mecanismos de tecnología, y requerimos para eso capital humano capacitado para esa implementación de metodología para contextos electorales que son bastante distintos a los que tuvimos en años anteriores. El 2028 comienza un ciclo electoral que va a ser hasta el año 2030, tenemos las elecciones subnacionales, luego las presidenciales, y el 2027 es clave para poder diseñar, generar las pruebas del elemento más importante que tiene el Servicio Electoral: la transmisión de datos electorales, transmisión de resultados preliminares de manera rápida, eficiente y confiable”, explicó.

En ese contexto, detalló que en este proceso la Dirección de Presupuestos (Dipres) prevé realizar “ciertos recortes a la propuesta que había hecho el Servel, eso es algo que nosotros hemos hecho ver en distintas instancias” y agregó: “Lo que se nos informó en ese momento es que de lo que se solicitó sería un 15% menos”.

—¿Ustedes hicieron un presupuesto con el tejo pasado o con conciencia del momento complejo económico que enfrenta el país?

—El Servicio Electoral hizo un presupuesto muy ajustado al contexto nacional. Es un presupuesto que es equivalente al presupuesto que tenemos este 2026. No tiene un crecimiento importante en relación al que tenemos el 2026, que también es un año no electoral.

#CNNPrime | Pamela Figueroa, presidenta del Servel, por cuestionamiento al presupuesto del 2027: “Los recursos solicitados son los que se requieren. No fue con el tejo pasado. Nosotros nunca hemos hecho un presupuesto con tejo pasado”.@tv_monica 💻https://t.co/YGweKA2GSw pic.twitter.com/IqW38HDLq7 — CNN Chile (@CNNChile) September 25, 2026

Por tanto, remarcó que el presupuesto que proponen es “austero” y acorde a las necesidades para sacar adelante un nuevo proceso electoral.

“El Servel en general ha hecho presupuestos ajustados a las necesidades, y eso siempre ha sido reconocido por el Poder Ejecutivo y por el Congreso. Siempre tenemos un apoyo a la propuesta presupuestaria que el Servel está presentando (…) Nunca hemos tenido cuestionamientos, siempre hay ajustes de un porcentaje, porque es parte del proceso de la elaboración del presupuesto”, agregó.

Por tanto, reiteró que “nunca habíamos tenido una situación similar; lo hemos hecho ver al Ejecutivo, se nos ha recepcionado esta solicitud de que se aborde el presupuesto de la manera que lo hemos solicitado, porque son aspectos muy relevantes para el 2027. Fundamentalmente, lo que tiene que ver con la transmisión de resultados preliminares, que en el fondo es sostener el prestigio que tiene Chile de tener resultados a las pocas horas de que se cierra el proceso”.

#CNNPrime | Pamela Figueroa, presidenta del Servel, por cuestionamiento de un 15% del presupuesto del 2027: “Nunca habíamos tenido una situación similar, se lo hemos hecho ver al Gobierno (…). Me preocupa. Son cuestiones fundamentales, no solo para la operación electoral, sino… pic.twitter.com/rqSMW0LDbw — CNN Chile (@CNNChile) September 25, 2026

Para ello, es importante contar con la tecnología y los recursos humanos adecuados.

“Nosotros no podemos incorporar la tecnología y los recursos humanos el año electoral, tenemos que hacerlo el año previo para poder probar y para poder tener esos resultados. Y también otros ítems del control del gasto electoral, que es bien relevante. Nosotros estamos actualizando el registro de los electores, pero también mejorando nuestros mecanismos de control de gasto, porque la fiscalización es fundamental para la confianza de la ciudadanía”, precisó.

Ante esta situación, reconoció estar preocupada y destacó que cuenta con el respaldo del Consejo Directivo del Servel: “Nosotros hemos tenido una posición unánime, de solicitar que el presupuesto 2027 sea acorde a lo que hemos solicitado, porque son cuestiones fundamentales, no solamente para la operación electoral, sino para sostener la confianza en el sistema democrático”, y puntualizó que se requiere trabajar con los recursos necesarios.

#CNNPrime | Pamela Figueroa, presidenta del Servel, por presupuesto del 2027: “Hicimos un presupuesto muy ajustado al contexto nacional, es austero y acotado a lo que se necesita para preparar las elecciones del 2028 y 2029. No habíamos tenido una aproximación con un 15% menos de… pic.twitter.com/v6vprQ5kXL — CNN Chile (@CNNChile) September 24, 2026

—¿Podría una merma de estas magnitudes, de 15% en el presupuesto del Servel, implicar, por ejemplo, tener que disminuir los niveles de fiscalización de gasto electoral?

—Claro, porque con un presupuesto más acotado se afecta la operación del Servel, y habría que definir en qué, como nuestro presupuesto ha sido diseñado para cumplir con las tareas que tenemos que cumplir, eso lo hace muy complejo. Hemos sido bastante claros y consistentes en solicitar que se reconsidere. Lo hemos hecho ver en el Poder Ejecutivo, así que esperamos que la propuesta presupuestaria que se haga el 30 de septiembre esté acorde con las necesidades del Servel.

—¿En qué afectaría, por ejemplo, una merma en el presupuesto del Servel?

—En dos aspectos fundamentales, que tienen que ver, primero, con la transmisión de los resultados. Nosotros necesitamos preparar la transmisión de resultados en el 2027 para el 2028 y 2029.

#CNNPrime | Pamela Figueroa, presidenta del Servel, por eventual merma del presupuesto 2027: “Nosotros necesitamos preparar la transmisión de resultados el año 2027 para el 2028. Podría afectarse por falta de recursos”.@tv_monica 💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/b2YdM4llw7 — CNN Chile (@CNNChile) September 25, 2026

Por tanto, advirtió que, en el caso de no contar con el presupuesto que se solicita, eventualmente podrían existir afectaciones en la transmisión de los resultados.

En cuanto a la fiscalización del gasto electoral que realiza el Servel, tanto a los partidos políticos como a los candidatos, también anticipó repercusiones si no se cuenta con los recursos adecuados.

“Si no tenemos los recursos financieros y los recursos humanos necesarios para generar la fiscalización, puede verse afectada. Y recordemos, además, que en Chile ha habido cambios importantes en la legislación que impactan en el proceso electoral y también en el proceso de financiamiento en la política, que es el voto obligatorio. El voto obligatorio hace que las elecciones sean mucho más concurridas. En Chile vota alrededor del 85% de la población, que es algo muy positivo para el proceso democrático, pero eso también ha implicado que, al aumentar la cantidad de votantes, eso también ha generado un incremento en el presupuesto de financiamiento de los partidos políticos, lo que implica que el Servel requiere una mayor capacidad de fiscalización”, describió.

Por tanto, adelantó que, en el eventual caso de que el presupuesto tenga este recorte, podría afectar la calidad de las elecciones en el país.

“Si el órgano autónomo electoral que tiene Chile, que es el Servicio Electoral, que es el que organiza las elecciones y fiscaliza el sistema de partidos políticos y financiamiento de la política, no tiene los recursos financieros o humanos y tecnológicos requeridos para su función, obviamente que esto se puede ver afectado, y esto sin duda va a afectar la confianza, no solo en el Servel, va a afectar la confianza en el sistema político y en la democracia, y por ende puede afectar también el proceso electoral”, concluyó.