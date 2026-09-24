Ataque al Molino Grollmus: Víctimas demandan al Fisco por más de $26 mil millones tras acusar “falta de servicio”

Tras el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete por el ataque armado y el incendio del Molino Grollmus ocurrido en 2022, las víctimas del caso presentaron una demanda en contra del Fisco por una indemnización de más de $26 mil millones.

Se trataría de tres demandas civiles que fueron ingresadas al Primer, Segundo y Tercer Juzgados Civiles de Concepción, según reveló La Tercera.

La primera acción judicial fue ingresada semanas atrás por el abogado Javier Zehnder en nombre de Margarita Fritz, Karin Grollmus y Christian Grollmus —quien resistió el atentado junto a su padre y su tío—, además de Helmuth Grollmus, propietario del predio, que falleció meses después debido al deterioro físico provocado por los hechos.

A través del mismo profesional, se sumó una segunda demanda a favor de los vecinos del inmueble incendiado, Christian y Ramón Cid, dado que también fueron agredidos durante el ataque y uno de ellos perdió un ojo.

La tercera demanda fue interpuesta por el abogado Rafael Poblete en representación de Carlos Grollmus, víctima que también intentó repeler a los atacantes y sufrió la amputación de una pierna. A esta causa se incorporaron además Carina Grollmus, Valeska Grollmus y Lorena Caamaño.

Acusación de “falta de servicio y protección”

De acuerdo con el medio antes citado, las tres acciones judiciales apuntan contra el Fisco, argumentando que se cometió una presunta “falta de servicio y protección” por parte del Estado que repercutió en el desarrollo de los hechos.

En tanto, la demanda de Christian Grollmus acusa una “omisión” que califica como “tardía” y “defectuosa” del Estado. “Concurre una falta de servicio por actuación tardía, evidenciada en la ausencia de una intervención oportuna y eficaz de Carabineros de Chile durante el desarrollo del atentado”, expone la acción civil.

“El ataque se prolongó durante un lapso considerable, con gran cantidad de disparos reiterados e incendios progresivos de las instalaciones y del Molino Grollmus, sin que se produjera una respuesta estatal eficaz mientras el daño aún podía ser evitado o, al menos, mitigado”, se sostuvo en el documento.

Asimismo, la demanda señaló que se “constata la falta de auxilio inmediato a las víctimas una vez iniciado y consumado el ataque, obligándolas a resguardarse por sus propios medios y repelerlo por sí mismas por más de 50 minutos estando a tan solo 3 kilómetros de la tenencia de Carabineros de Contulmo. La tardanza en la actuación estatal permitió que el daño alcanzara un carácter irreversible”.

Exigen una indemnización de más de $26 mil millones

Ante los hechos, se solicitaron indemnizaciones por daño patrimonial, de salud y perjuicios posteriores al ataque. Así, la primera demanda de la familia Grollmus pide una indemnización de más de $23 mil millones por daño patrimonial avaluado con un perjuicio económico de más de $7 mil millones y daños morales por $16 mil millones.

En paralelo, la segunda demanda de la familia solicita una indemnización por daño moral y físico de $1.630.000.000. En el caso de la demanda de la familia Cid, vecina del inmueble afectado, se exige un pago reparatorio de $850 millones.

De esta forma, las víctimas del caso piden una indemnización total de $26.201.010.746.