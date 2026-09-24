Al estilo Tamagotchi: Meta presenta Muse Charm, su IA personal que cabe en un llavero

Este miércoles, Meta sorprendió durante su conferencia Connect 2025 con un nuevo dispositivo pensado para llevar su asistente de IA Muse a cualquier lugar.

Se trata de Muse Charm, un pequeño equipo que se puede sostener en la mano, parecido al conocido “Tamagotchi”, y que apuesta por una interacción más directa con el agente de IA de la compañía.

“Hemos estado creando un pequeño dispositivo alegre para hablar con tu Muse que cabe en tu llavero. Muse Charm, envío en diciembre”, señaló en X (ex Twitter) Mark Zuckerberg, cofundador, presidente y CEO de Meta.

Muse Charm está diseñado específicamente para utilizar Muse, el asistente de IA que Meta lanzó recientemente para teléfonos y la web. La compañía todavía no ha entregado todos los detalles sobre sus características ni ha definido su precio.

And we’ve been building a joyful little device for talking to your Muse that fits on your keychain. Muse Charm — shipping in December. pic.twitter.com/mflByAgeZw — Mark Zuckerberg (@finkd) September 24, 2026

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