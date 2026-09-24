Al estilo Tamagotchi: Meta presenta Muse Charm, su IA personal que cabe en un llavero

Este miércoles, Meta sorprendió durante su conferencia Connect 2025 con un nuevo dispositivo pensado para llevar su asistente de IA Muse a cualquier lugar.
Se trata de Muse Charm, un pequeño equipo que se puede sostener en la mano, parecido al conocido “Tamagotchi”, y que apuesta por una interacción más directa con el agente de IA de la compañía.
“Hemos estado creando un pequeño dispositivo alegre para hablar con tu Muse que cabe en tu llavero. Muse Charm, envío en diciembre”, señaló en X (ex Twitter) Mark Zuckerberg, cofundador, presidente y CEO de Meta.
Muse Charm está diseñado específicamente para utilizar Muse, el asistente de IA que Meta lanzó recientemente para teléfonos y la web. La compañía todavía no ha entregado todos los detalles sobre sus características ni ha definido su precio.
And we’ve been building a joyful little device for talking to your Muse that fits on your keychain. Muse Charm — shipping in December. pic.twitter.com/mflByAgeZw
— Mark Zuckerberg (@finkd) September 24, 2026
Principales características
- Muse Charm incorpora una pantalla táctil OLED de aproximadamente dos pulgadas que puede manejarse con el pulgar.
- El dispositivo cuenta además con un módem 5G, lo que permite acceder a las funciones de Muse mediante datos móviles incluso cuando no hay una conexión Wi-Fi disponible.
- Integra cámaras delanteras y traseras, cuya principal función es entregar información visual a Muse, para que el asistente pueda analizar fotos y videos para ayudar al usuario con distintas tareas.
- Incorpora micrófonos, altavoces y un puerto USB-C. Muse Charm también permite reproducir música y videos, aunque no está diseñado para realizar llamadas de voz o videollamadas.
- Por su tamaño, el dispositivo puede llevarse en un bolsillo, usarse con una correa de muñeca o sujetarse a un bolso o llavero.
- Uno de los elementos más particulares del dispositivo es la presencia de un personaje virtual que aparece en la pantalla. Los usuarios podrán modificar su apariencia, vestimenta, voz y otras características.
- El equipo debe configurarse y sincronizarse mediante la app Muse, disponible para iPhone y Android. Una vez concedidos los permisos, el usuario podrá interactuar con el asistente desde el dispositivo.
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