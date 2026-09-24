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Valentina Toro gana el oro en los Juegos Suramericanos tras extensa recuperación por una lesión: “Sentirme fuerte de nuevo es un sueño hecho realidad”

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La karateca Valentina Toro logró una gran hazaña en los Juegos Suramericanos de Santa Fe al conquistar la medalla de oro en la categoría de -55 kilos, tras superar a la venezolana Bárbara Pérez.

La atleta ha enfrentado diversas complicaciones durante el último periodo, luego de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Sin embargo, tras intensos entrenamientos y una disciplinada recuperación, logró subirse al podio.

“Hace nueve meses me estaban operando del ligamento cruzado. Fue un proceso larguísimo y volver a competir así, ganar el oro y sentirme fuerte de nuevo es un sueño hecho realidad”, expresó la karateca en Panam Sports.

El medallero del Team Chile

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