Valentina Toro gana el oro en los Juegos Suramericanos tras extensa recuperación por una lesión: “Sentirme fuerte de nuevo es un sueño hecho realidad”

La karateca Valentina Toro logró una gran hazaña en los Juegos Suramericanos de Santa Fe al conquistar la medalla de oro en la categoría de -55 kilos, tras superar a la venezolana Bárbara Pérez.

La atleta ha enfrentado diversas complicaciones durante el último periodo, luego de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Sin embargo, tras intensos entrenamientos y una disciplinada recuperación, logró subirse al podio.

“Hace nueve meses me estaban operando del ligamento cruzado. Fue un proceso larguísimo y volver a competir así, ganar el oro y sentirme fuerte de nuevo es un sueño hecho realidad”, expresó la karateca en Panam Sports.

¡LA REINA DEL TATAMI! 👸🏻🥇🫶🏻 La karateca Valentina Toro 🇨🇱 (categoría -55 kilos) logró el bicampeonato 🥇🥇 en Juegos Suramericanos, tras superar a Bárbara Pérez 🇻🇪 (1-0) y aportar el Nº 37 oro 🥇 para Chile en el megaevento. Vale, que compitió en su primer torneo oficial en 9… pic.twitter.com/nSIxSvgMoM — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 24, 2026

El medallero del Team Chile

¡ENORME TOMIIIIIII! 🤴🏻🥇🏆 El karateca Tomás Freire 🥋 (-67 Kilos) conquistó la medalla N°38 🥇para el Team Chile en estos Juegos Suramericanos de Santa Fe 🇦🇷, después de empatar contra el panameño Alberto Gálvez 🇵🇦 (4-4). A pesar de la paridad, “Tomi” venció por la ventaja de… pic.twitter.com/fbfURO3uem — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 24, 2026

¡BRONCE EN SALTO! 🥉🏇🚧 El equipo de salto ecuestre conformado por Andrés Lausen (RL Kalahari 🐴), Alexandr Imschenetzky (Caspaccio 🐴), Almendra Resano (Fahrenheit Donibane 🐴) y Cristóbal Boetto (For Chacca PS 🐴) se quedó con el tercer 🥉lugar de los Juegos Suramericanos… pic.twitter.com/521yNXJ59x — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 24, 2026

¡EL KARATE SIGUE SUMANDO! 🙌🥉 La karateca Bárbara Huaiquimán (-61 kilos) logró la segunda presea 🥉 para el Team Chile 🇨🇱 de Karate 🥋 en estos Juegos Suramericanos, luego de vencer a Carla Dorado 🇧🇴 por 9-0. ¡Bien Bárbara! ❤️#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/jqlrY2ysje — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 24, 2026

¡SEGUNDA DEL TAEKWONDO! 👌🥉 La taekwondista olímpica Fernanda Aguirre logró la segunda presea 🥉 para el Team Chile 🇨🇱 de Taekwondo 🥋 en Santa Fe 🇦🇷. La viñamarina consiguió la medalla tras ceder ante Mikaela Oliveira 🇧🇷 en la semis. ¡Buen torneo! 🫶🏻#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/nTFncwvEpr — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 24, 2026

¡CINCO BRONCES! 5️⃣🥉 La selección nacional de ráquetbol alcanzó cinco bronces en estos Juegos Suramericanos 🇦🇷, tras las preseas conseguidas por las duplas compuestas por Carla Muñoz y Paula Mansilla y por Carla junto a Rodrigo Salgado (dobles mixtos). Ahora, buscarán nuevos… pic.twitter.com/mlZjAYzpUq — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 24, 2026

¡LA ESCALADA NO PARA! 🧗🏽‍♀️🔥 El Team Chile 🇨🇱 de Escalada 🧗🏼‍♀️ sigue sumando metales en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 🇦🇷. Luego de ser medallistas en boulder masculino 🥈🥉 y femenino 🥈, la especialista Anahí Riveros fue tercera 🥉 en la velocidad. En la definición del… pic.twitter.com/3woygND0IO — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 24, 2026

¡SEGUNDA DE FLORENCIA! 💪🥉 La kayakista Florencia Aguirre sumó su segunda presea en estos Juegos Suramericanos 🇦🇷, después de ser tercera 🥉 en el slalom paralelo 🛶. En la lucha por el tercer lugar, Florencia superó a Ana Fernandes 🇵🇾. ¡Felicidades! 😌#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/rpEUPaXXVY — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 24, 2026

¡BRONCE EN TRINQUETE! 🙋🏼‍♀️🥉 Las pelotaris Rosario Valderrama y Magdalena Muñoz obtuvieron la segunda medalla 🥉 para el Team Chile 🇨🇱 de Pelota Vasca en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 🇦🇷. La dupla chilena batió a Perú 🇵🇪 (2-0) para subirse al podio de la modalidad… pic.twitter.com/X787P40pg3 — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 24, 2026

¡BROOONCE! 🙌🥉 El viento amainó en Santa Fe 🇦🇷 y por fin pudo comenzar el canotaje de velocidad en estos Juegos Suramericanos. El kayak cuádruple compuesto por Daniela Castillo (24 años), Francisca Medina (18), Fernanda Sepúlveda (18) y Florencia Muñoz (16) ganó un valioso… pic.twitter.com/q3DsVziKfC — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 24, 2026