Mineduc anuncia suspensión de clases en La Araucanía por sistema frontal: Estas son las comunas afectadas

El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para este viernes 25 de septiembre en establecimientos educacionales municipales de distintas comunas de la Región de La Araucanía, debido al sistema frontal que afecta a la zona.

La medida contempla a los establecimientos municipales de Purén, Ercilla, Loncoche y Pitrufquén.

En Temuco, en tanto, la suspensión de clases se aplicará únicamente a los establecimientos municipales rurales.

De esta manera, los estudiantes de los establecimientos incluidos en la medida no deberán asistir a clases durante la jornada de este viernes.

¿En qué comunas se suspenden las clases?

De acuerdo con la información entregada por el Mineduc, la suspensión contempla:

Purén (municipales)

Ercilla (municipales)

Loncoche (municipales)

Pitrufquén (municipales)

Temuco: solo establecimientos municipales rurales.