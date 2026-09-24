Netanyahu se reúne con Milei: Elogia la gestión del presidente argentino y agradece su apoyo “incondicional” a Israel

(EFE)- El presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunieron este jueves al margen de la Asamblea General de la ONU, en un encuentro en el que el primer ministro israelí agradeció al mandatario argentino su apoyo “firme e incondicional” a Israel.

Netanyahu felicitó a Milei por el premio Defensor de Israel que recibió de la yeshivá Darchei Torah de Nueva York, recoge la oficina del primer ministro israelí en X.

Según la fuente, ambos dirigentes hablaron de la continuidad de la cooperación entre sus países y del “cambio estratégico positivo” para Israel que, según Netanyahu, se está produciendo en América Latina.

Un cambio que abre “la posibilidad de ampliar” los llamados ‘Acuerdos Isaac’, impulsados por Milei, para profundizar la cooperación en materia de seguridad y economía con países latinoamericanos.

Netanyahu asegura que Milei es “uno de los grandes líderes de nuestro tiempo”

Netanyahu aprovechó el encuentro para elogiar la gestión económica de Milei y calificó al presidente argentino como “uno de los grandes líderes de nuestro tiempo”.

“Lo que has hecho por la economía de Argentina es magistral, muy difícil de hacer, con mucha resistencia política”, afirmó Netanyahu.

Agregó que Milei ha “roto la jaula” y está “dando libertad a la gente”. “Puede llevar tiempo que lo entiendan”, agregó el israelí.

Según el mandatario, “cualquiera que entienda de economía sabe que nunca ha habido una transformación semejante”.

“Te mantienes firme por la verdad. No te importa. Simplemente dices la verdad”, afirmó el primer ministro israelí, y añadió que esa es la razón por la que Milei apoya a Israel, ya que ambos comparten “esta herencia común de justicia y de decir la verdad”.

Milei, por su parte, dijo que era un honor “recibir” esas palabras de “uno de los grandes líderes de toda la historia del mundo”.

El encuentro se produjo tras la participación de ambos mandatarios en la Asamblea General de la ONU, en una jornada en la que Netanyahu intervino para defender la posición de Israel en los conflictos de Gaza e Irán.

La reunión se enmarca en el estrechamiento de las relaciones entre Argentina e Israel desde la llegada de Milei a la Presidencia argentina, así como en el respaldo expresado de forma reiterada por el mandatario argentino al Estado israelí.