Matrimonio fue víctima de violento asalto en San Miguel: 8 sujetos abordaron su vehículo y los intimidaron con armas de fuego

Un matrimonio fue víctima de un violento asalto en San Miguel la tarde del jueves.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Milán con Homero, por donde la pareja de nacionalidad chilena se trasladaba en vehículo. En ese momento, fueron abordados por dos autos, de los cuales descendieron alrededor de ocho sujetos.

Los individuos intimidaron a la pareja con armas de fuego, los hicieron bajarse del vehículo, los golpearon y luego les robaron una mochila con dinero, según detalló el inspector Esteban Castro Tobar, de la Brigada de Robos (BIRO) Centro Norte.

Según el relato de una de las víctimas, se trató de ocho antisociales, quienes le sustrajeron artículos personales.

Los afectados se encuentran constatando lesiones a raíz de los golpes sufridos.

Consultado sobre si los ladrones habrían realizado un seguimiento al matrimonio, el inspector respondió que aquello es materia de investigación y que se está realizando el empadronamiento y levantamiento de cámaras de seguridad para poder determinar las causas del hecho.

Castro también señaló que cuando la víctima se dio cuenta que estaba siendo abordada por otros automóviles, trató de realizar una maniobra evasiva; sin embargo, “colisionó un vehículo que se encontraba atrás de ella”.