Sistema frontal obliga a suspender clases en La Araucanía: Revisa las comunas y colegios afectados

El sistema frontal que afecta a la zona sur del país provocó la suspensión de clases para este viernes 25 de septiembre en distintos establecimientos educacionales de la Región de La Araucanía.

De acuerdo con información del Ministerio de Educación (Mineduc), la medida fue solicitada por los sostenedores y afecta principalmente a establecimientos de dependencia municipal.

Comunas con suspensión general

Purén: establecimientos municipales.

establecimientos municipales. Ercilla: establecimientos municipales.

establecimientos municipales. Loncoche: establecimientos municipales.

establecimientos municipales. Pitrufquén: establecimientos municipales.

establecimientos municipales. Temuco: establecimientos municipales rurales.

Establecimientos específicos sin clases

En otras comunas, la suspensión afecta solo a determinados recintos: