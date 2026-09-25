Sistema frontal obliga a suspender clases en La Araucanía: Revisa las comunas y colegios afectados

El sistema frontal que afecta a la zona sur del país provocó la suspensión de clases para este viernes 25 de septiembre en distintos establecimientos educacionales de la Región de La Araucanía.
De acuerdo con información del Ministerio de Educación (Mineduc), la medida fue solicitada por los sostenedores y afecta principalmente a establecimientos de dependencia municipal.
Comunas con suspensión general
- Purén: establecimientos municipales.
- Ercilla: establecimientos municipales.
- Loncoche: establecimientos municipales.
- Pitrufquén: establecimientos municipales.
- Temuco: establecimientos municipales rurales.
Establecimientos específicos sin clases
En otras comunas, la suspensión afecta solo a determinados recintos:
- Angol: Jardín Rayito de Sol.
- Carahue: Liceo Trovolhue y Romilio Adriazola.
- Cunco: Liceo Municipal Atenea, Liceo Arturo Valenzuela y Escuela Básica Las Hortensias.
- Curarrehue: Escuela Ruca Manke, Escuela Jerónimo Neculpan, Escuela Mamuil Malal, Escuela Licancura, Complejo Educacional Monseñor Francisco Valdés y Escuela El Santillo.
- Gorbea: Escuela Básica Los Perales, Escuela Presbítero José Agustín Gómez, Escuela El Liuco, Escuela Básica Municipal San Justo y Escuela Básica Licarayen.
- Lumaco: Escuela María Riquelme Mena.
- Perquenco: Escuela Los Quiques.
- Pucón: Liceo Bicentenario Hotelería y Turismo, Escuela Carileufu, Escuela Palguín y Escuela Paillaco.
- Temuco: Escuela Labranza.
- Villarrica: Liceo Bicentenario Araucanía, Liceo Bicentenario de Excelencia Politécnico Villarrica, Escuela Valentín Letelier, Escuela Voipir de Ñancul y Escuela Epuklei.
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