¿Qué pasará con la llave? Las posibles opciones a seguir tras la suspensión del partido de Everton con la U

Corría el minuto 83 del partido y el lanzamiento de bengalas al campo de fuego provocó que el árbitro Piero Maza suspendiera el partido entre Everton y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Chile.

El encuentro, que se disputaba en el Estadio Sausalito, estaba en favor de los azules con un gol de Juan Martín Lucero. Sin embargo, fue suspendido minutos antes de que llegara a término.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, dijo que será la Federación de Fútbol la que decidirá este viernes cómo se determinarán los pasos a seguir.

Por una parte, el cuadro ruletero pidió terminar con la llave y dar por ganadores a ellos. Por otro lado, desde la U, la presidenta del directorio, Cecilia Pérez, criticó la petición y dijo que era antideportiva.

“Eso es pasarse tres pueblos, no corresponde, independiente de que uno siempre va a condenar hechos de violencia, tanto como lo que pasó con la barra de Everton en el primer tiempo, con fuegos de artificio al por mayor, y posteriormente lo que sucedió en el sector donde estaba la barra nuestra”, afirmó.

Y agregó que “vamos a condenar todo lo que vaya en contra de la ley, pero de ahí a señalar que no están las condiciones y quieren la llave completa cuando van perdiendo y quedan ocho minutos para que termine el partido, eso no corresponde; eso es lo más antideportivo”.

U de Chile vs Everton: ¿Qué pasará con la llave?

Ahora, la incógnita es saber qué ocurrirá.

Una de las opciones es que se disputen los minutos restantes; la otra es que el encuentro termine con el marcador como estaba o que uno de los dos equipos se dé por ganador por 3-0.

De todos modos, la decisión deberá tomarse lo más pronto posible, teniendo en cuenta que el partido de vuelta está programado para este domingo 27 de septiembre.