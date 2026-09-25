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Admisión 2027 suma 44 nuevas carreras: Inteligencia artificial y Medicina entre las novedades

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Imágenes de las fachadas de las principales universidades chilenas, a propósito de la publicación del informe de acreditación 2025.

Un total de 44 nuevas carreras se incorporarán a la oferta universitaria durante el proceso de Admisión 2027, según el documento publicado por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE).

La nueva oferta corresponde a las 47 universidades adscritas al Sistema de Acceso y contempla programas en áreas como ingeniería, salud, ciencias sociales, tecnología y negocios.

Entre las novedades destaca Ingeniería Civil en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que será impartida por la Universidad de Las Américas (UDLA).

“Queremos que nuestros estudiantes desarrollen competencias para diseñar modelos analíticos, optimizar procesos y apoyar la toma de decisiones estratégicas”, explicó a Las Últimas Noticias Lorenzo Reyes Bozo, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la UDLA.

Tres nuevas carreras de Medicina

La oferta de 2027 también contempla tres nuevos programas de Medicina, correspondientes a la Universidad Arturo Prat, Universidad Andrés Bello y Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Además, la Universidad del Desarrollo incorporará un Bachillerato en Medicina.

Las 44 nuevas carreras para 2027

  • Planificación Urbana — Pontificia Universidad Católica.
  • Ingeniería Civil Informática Plan Común — Universidad de Santiago.
  • Trabajo Social — Universidad Austral.
  • Biología Marina — Universidad Austral.
  • Pedagogía en Educación General Básica — Universidad Católica del Norte.
  • Veterinaria — Universidad de Valparaíso.
  • Ingeniería en Información y Control de Gestión — UMCE.
  • Administración Pública — UMCE.
  • Ingeniería en Información y Control de Gestión — UTEM.
  • Ingeniería Civil en Minas — UTEM.
  • Medicina — Universidad Arturo Prat.
  • Bioquímica — Universidad de Playa Ancha.
  • Arquitectura, mención Ordenamiento Territorial — Universidad de Playa Ancha.
  • Ingeniería Naval — Universidad de Los Lagos.
  • Ingeniería Civil Mecánica — Universidad de Los Lagos.
  • Ingeniería Civil Electrónica — Universidad de Los Lagos.
  • Biología Marina — Universidad de Los Lagos.
  • Ingeniería Civil Electrónica — Universidad Católica de la Santísima Concepción.
  • Ingeniería Civil Biomédica — Universidad Católica de Temuco.
  • Doble título Publicidad y Diseño — Universidad Finis Terrae.
  • Administración Pública — Universidad Finis Terrae.
  • Global Management — Universidad Andrés Bello.
  • Ingeniería Civil Biomédica — Universidad Andrés Bello.
  • Medicina — Universidad Andrés Bello.
  • Engineering and Technology Management — Universidad Andrés Bello.
  • Ciencias del Comportamiento y Negocios — Universidad Adolfo Ibáñez.
  • Arquitectura — Universidad de Los Andes.
  • Ciencia Política — Universidad de Los Andes.
  • Sociología — Universidad de Los Andes.
  • Bachillerato en Medicina — Universidad del Desarrollo.
  • Ingeniería Comercial + Derecho — Universidad del Desarrollo.
  • Ingeniería Comercial + Psicología — Universidad del Desarrollo.
  • Ingeniería Comercial + Diseño — Universidad del Desarrollo.
  • Ingeniería Civil en Informática — Universidad Alberto Hurtado.
  • Ingeniería Civil Industrial — Universidad Alberto Hurtado.
  • Tecnología Médica — Universidad de Aysén.
  • Publicidad, Comunicación y Marketing Digital — Universidad Autónoma.
  • Ingeniería Civil Eléctrica — Universidad San Sebastián.
  • Ingeniería Civil Mecánica — Universidad San Sebastián.
  • Medicina — Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
  • Animación Digital — Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
  • Ingeniería Civil en Ciencia de Datos e IA — Universidad de Las Américas.
  • Ingeniería Civil Informática — Universidad de Las Américas.
  • Ingeniería Civil Química — Universidad de Las Américas.

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