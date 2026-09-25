Admisión 2027 suma 44 nuevas carreras: Inteligencia artificial y Medicina entre las novedades

Un total de 44 nuevas carreras se incorporarán a la oferta universitaria durante el proceso de Admisión 2027, según el documento publicado por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE).

La nueva oferta corresponde a las 47 universidades adscritas al Sistema de Acceso y contempla programas en áreas como ingeniería, salud, ciencias sociales, tecnología y negocios.

Entre las novedades destaca Ingeniería Civil en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que será impartida por la Universidad de Las Américas (UDLA).

“Queremos que nuestros estudiantes desarrollen competencias para diseñar modelos analíticos, optimizar procesos y apoyar la toma de decisiones estratégicas”, explicó a Las Últimas Noticias Lorenzo Reyes Bozo, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la UDLA.

Tres nuevas carreras de Medicina

La oferta de 2027 también contempla tres nuevos programas de Medicina, correspondientes a la Universidad Arturo Prat, Universidad Andrés Bello y Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Además, la Universidad del Desarrollo incorporará un Bachillerato en Medicina.

Las 44 nuevas carreras para 2027