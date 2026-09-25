Admisión 2027 suma 44 nuevas carreras: Inteligencia artificial y Medicina entre las novedades

Un total de 44 nuevas carreras se incorporarán a la oferta universitaria durante el proceso de Admisión 2027, según el documento publicado por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE).
La nueva oferta corresponde a las 47 universidades adscritas al Sistema de Acceso y contempla programas en áreas como ingeniería, salud, ciencias sociales, tecnología y negocios.
Entre las novedades destaca Ingeniería Civil en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que será impartida por la Universidad de Las Américas (UDLA).
“Queremos que nuestros estudiantes desarrollen competencias para diseñar modelos analíticos, optimizar procesos y apoyar la toma de decisiones estratégicas”, explicó a Las Últimas Noticias Lorenzo Reyes Bozo, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la UDLA.
Tres nuevas carreras de Medicina
La oferta de 2027 también contempla tres nuevos programas de Medicina, correspondientes a la Universidad Arturo Prat, Universidad Andrés Bello y Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Además, la Universidad del Desarrollo incorporará un Bachillerato en Medicina.
Las 44 nuevas carreras para 2027
- Planificación Urbana — Pontificia Universidad Católica.
- Ingeniería Civil Informática Plan Común — Universidad de Santiago.
- Trabajo Social — Universidad Austral.
- Biología Marina — Universidad Austral.
- Pedagogía en Educación General Básica — Universidad Católica del Norte.
- Veterinaria — Universidad de Valparaíso.
- Ingeniería en Información y Control de Gestión — UMCE.
- Administración Pública — UMCE.
- Ingeniería en Información y Control de Gestión — UTEM.
- Ingeniería Civil en Minas — UTEM.
- Medicina — Universidad Arturo Prat.
- Bioquímica — Universidad de Playa Ancha.
- Arquitectura, mención Ordenamiento Territorial — Universidad de Playa Ancha.
- Ingeniería Naval — Universidad de Los Lagos.
- Ingeniería Civil Mecánica — Universidad de Los Lagos.
- Ingeniería Civil Electrónica — Universidad de Los Lagos.
- Biología Marina — Universidad de Los Lagos.
- Ingeniería Civil Electrónica — Universidad Católica de la Santísima Concepción.
- Ingeniería Civil Biomédica — Universidad Católica de Temuco.
- Doble título Publicidad y Diseño — Universidad Finis Terrae.
- Administración Pública — Universidad Finis Terrae.
- Global Management — Universidad Andrés Bello.
- Ingeniería Civil Biomédica — Universidad Andrés Bello.
- Medicina — Universidad Andrés Bello.
- Engineering and Technology Management — Universidad Andrés Bello.
- Ciencias del Comportamiento y Negocios — Universidad Adolfo Ibáñez.
- Arquitectura — Universidad de Los Andes.
- Ciencia Política — Universidad de Los Andes.
- Sociología — Universidad de Los Andes.
- Bachillerato en Medicina — Universidad del Desarrollo.
- Ingeniería Comercial + Derecho — Universidad del Desarrollo.
- Ingeniería Comercial + Psicología — Universidad del Desarrollo.
- Ingeniería Comercial + Diseño — Universidad del Desarrollo.
- Ingeniería Civil en Informática — Universidad Alberto Hurtado.
- Ingeniería Civil Industrial — Universidad Alberto Hurtado.
- Tecnología Médica — Universidad de Aysén.
- Publicidad, Comunicación y Marketing Digital — Universidad Autónoma.
- Ingeniería Civil Eléctrica — Universidad San Sebastián.
- Ingeniería Civil Mecánica — Universidad San Sebastián.
- Medicina — Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Animación Digital — Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Ingeniería Civil en Ciencia de Datos e IA — Universidad de Las Américas.
- Ingeniería Civil Informática — Universidad de Las Américas.
- Ingeniería Civil Química — Universidad de Las Américas.
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