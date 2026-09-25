Cómo postular para ser examinador del Simce 2026: Trabajo ofrece hasta $76 mil diarios

Poco más de un mes queda para la aplicación de la prueba Simce 2026.
En ese contexto, las agencias yosimce.cl y simceubix.cl abrieron cupos para ser examinadores, examinador/a de discapacidad sensorial, acompañantes de aula y supervisores de la medición que se realizará a cuarto básico, sexto básico y segundo medio.
La convocatoria ya se encuentra disponible y está orientada a la Región Metropolitana.
En los sitios web de cada agencia se pueden revisar los requisitos para cada uno de los cargos, además de las condiciones, documentos a presentar y fechas en que se debe estar disponible (visita previa y días de aplicación del Simce).
A modo general, se solicita que los postulantes sean personas mayores de 20 años y, dependiendo del cargo, se aplicarán mayores requisitos.
Asimismo, los montos a entregar están basados en el tipo de cargo y también en los días en que se aplicarán las pruebas; la visita previa se paga con $10.000, el primer día con $50.000 y el segundo día también corresponde a $50.000.
Por ejemplo, para ser examinador de 2º básico – Impulso Lector, los requisitos son que sean egresados, licenciados o titulados (técnicos o profesionales) de Educación Básica, Educación de Párvulos, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo o de carreras afines al trabajo con primera infancia.
¿Cuándo es el Simce 2026?
6° básico:
- Matemática y Cuestionario Estudiante: Miércoles 28 de octubre
- Lectura: Jueves 29 de octubre
4° básico:
- Matemática y Cuestionario Estudiante: Miércoles 4 de noviembre
- Lectura: Jueves 5 de noviembre
II Medio:
- Matemática y Cuestionario Estudiante: Miércoles 11 de noviembre
- Lectura: Jueves 12 de noviembre
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