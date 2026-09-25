Granada lacrimógena explota junto a contenedor en Concón y deja a dos trabajadores afectados

Dos trabajadores resultaron afectados durante la mañana de este viernes tras la explosión de una granada lacrimógena de mano que se encontraba junto a un contenedor de basura en Concón, Región de Valparaíso.

De acuerdo con información entregada por Carabineros a T13, el hecho ocurrió cerca de las 08:00 horas en calle 3, cuando funcionarios de la empresa Cosemar llegaron al sector para retirar residuos.

Uno de los trabajadores tomó el artefacto que se encontraba junto al depósito y este explotó, lo que le provocó quemaduras en las manos.

Un segundo funcionario también resultó afectado tras inhalar parte del gas liberado.

Fiscalía descartó solicitar al GOPE

Según los antecedentes conocidos hasta ahora, el objeto correspondía a una granada lacrimógena que contaba con tres dispositivos que se activaron al momento de la explosión.

Personal policial acudió al lugar y señaló que este tipo de elementos puede ser utilizado por distintas ramas de las Fuerzas Armadas y por unidades de Control de Orden Público de Carabineros.

Tras informar al fiscal de turno, se dispuso no solicitar la concurrencia del GOPE de Carabineros, debido a que una revisión del sector no detectó otros objetos similares.