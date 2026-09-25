Contraloría detecta irregularidades en Región de O’Higgins: Municipios pagaron $109 millones por inmuebles que no quedaron a su nombre

La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la adquisición de terrenos por parte de las municipalidades de Nancagua y Doñihue, en la Región de O’Higgins, por un monto total de $109 millones.
Según informó el organismo fiscalizador, en ambos casos los municipios pagaron por inmuebles que posteriormente no fueron inscritos a nombre de las respectivas casas edilicias, por lo que los bienes no se incorporaron a su patrimonio.
Nancagua pagó $49 millones por inmueble
En el caso de Nancagua, la CGR constató que el municipio celebró un contrato de compraventa por $49 millones sin aprobación del Concejo Municipal, decreto alcaldicio ni un acto administrativo que ratificara la operación.
El Informe de Investigación Especial N°260 de 2026 estableció además que el inmueble no fue inscrito a nombre del municipio en el Conservador de Bienes Raíces.
Observaciones por $60 millones en Doñihue
En Doñihue, Contraloría detectó una situación similar tras el pago de $60 millones por un inmueble que tampoco quedó inscrito a nombre de la municipalidad.
El Informe de Investigación Especial N°63 de 2026 también observó la ausencia de procedimientos específicos para adquirir bienes inmuebles, además de falta de tasación comercial, omisión de licitación pública y ausencia de un acto administrativo que aprobara la compraventa.
Ante estos hechos, la Contraloría formuló reparos por un total de $109 millones, mediante demandas en juicio de cuentas destinadas a obtener la restitución de los recursos.
Además, ordenó a ambos municipios iniciar sumarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Los antecedentes también serán remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que estimen pertinentes.
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