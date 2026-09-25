Sismo de mediana intensidad se percibió en Navidad este viernes: Tuvo una magnitud de 5.1

Un sismo de mediana intensidad se percibió este viernes en Navidad, en la Región de O’Higgins.
Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor se registró a las 12:29 horas y tuvo una magnitud de 5.1.
Su latitud fue de -34.03, la longitud de -72.18 y tuvo una profundidad de 30.0 km.
Se localizó 33.3 km al oeste de Navidad.
Senapred indicó que “se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. La fecha y hora del presente reporte corresponden a la oficial de Chile Continental”.
Hasta el momento no se ha entregado información sobre posibles afectaciones a la población, servicios básicas o infraestrucura.
Hora Local: 2026/09/25 12:29:08, mag: 5.1, Lat: -34.03, Lon: -72.18, Prof: 30.0, Loc : 33.3 km al O de Navidad
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 25, 2026
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