Gobernador Orrego emplaza al Ejecutivo por paralización de obras de ciclovía en Alameda: “Falta que cumpla con su palabra”

En el marco del Día sin Auto, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, lideró una actividad junto a organizaciones de ciclistas, en donde criticó al Gobierno por su ausencia y por el freno a las obras del tramo final de la ciclovía en la Alameda.

“Es primera vez en los más de 10 años que yo llevo como autoridad regional en que no hay una autoridad del nivel central, lo que creo que es una mala noticia para Chile“, dijo.

En ese sentido, cuestionó el estado actual de las obras de la ciclovía en la Alameda, afirmando que llevan dos tercios del proyecto y que están en “conversaciones con el gobierno para que se termine y se cumpla el compromiso que ellos tienen“.

Orrego afirmó que están en la espera de proyectos de ciclovía en la Alameda, Vicuña Mackenna, La Gran Avenida y en La Chimba, además del proyecto de Mapocho Pedaleable, el que espera se cumpla antes del fin de su mandato en 2028, y señaló que solo “falta que el gobierno cumpla con su palabra” para completar las obras.

Así, emplazó al Gobierno: “Nosotros creemos que le hace mal a la democracia cuando un gobierno no cumple las obligaciones de Estado que tenía su ministerio. Aquí se le está haciendo un daño no solamente a un proyecto de transformación como el eje Nueva Alameda, sino también a la confianza ciudadana”.

Bajo esa línea, la autoridad planteó que “no terminarla simplemente por un capricho”. A su juicio, “parece que es de alguna manera no solamente promover las cosas a medias, sino que también es ser indiferente ante la inseguridad que viven peatones y ciclistas en la ciudad“.

Incluso, aseveró que “no hay un problema de plata“: “Aquí simplemente no hay voluntad política de cumplir un compromiso y determinar una obra que es importante para la ciudad y eso, insisto, le hace mal a la democracia”.

Con todo, Orrego insistió en la necesidad de mejorar la conectividad vial para bicicletas y peatones, ya que cerca del 8% de los viajes en la Región Metropolitana se realizan en estas ciclovías.

“Cuando tengamos la voluntad de un gobierno nacional que apoye los esfuerzos de municipios y gobiernos regionales en hacer de nuestras ciudades lugares más humanos y más pedaleables”, indicó respecto a las condiciones para avanzar en los proyectos presentados.