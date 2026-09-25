Volkswagen y Audi piden retirar más de dos millones de autos fabricados entre 2013 y 2024 por falla mecánica

Cinco modelos de Volkswagen y uno de Audi quedaron en la mira de la autoridad de tráfico alemana (KBA), que ordenó un retiro masivo por un defecto mecánico que podría comprometer la dirección del vehículo.

En total, la medida alcanza a 2,16 millones de unidades en todo el mundo, según reportó Deutsche Welle (DW) citando a medios alemanes.

El origen del problema está en unos tornillos que, expuestos a la humedad, pueden corroerse y dañar la caja de dirección. En los casos más graves, esa falla podría derivar en la pérdida total de la dirección mientras el vehículo está en movimiento.

La solución que aplicará la marca es sencilla en su concepto, aunque masiva en su ejecución: reemplazar esas piezas por versiones resistentes a la corrosión.

¿Qué modelos se ven afectados por la falla?

Los modelos alcanzados por el llamado son el Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy y Golf, todos fabricados entre el 24 de septiembre de 2013 y el 1 de julio de 2024, un período de casi once años de producción. Solo en Alemania, la cifra llega a 900.000 vehículos.

Audi, filial del grupo, suma a la lista su modelo Q3, con 700.000 unidades afectadas a nivel global, de las cuales 58.555 corresponden al mercado alemán.

Pese a la magnitud del llamado, la matriz intenta poner el problema en perspectiva. Según la revista especializada Auto Motor Sport, Volkswagen sostiene internamente que el defecto en la dirección afectaría solo a una fracción reducida de los vehículos incluidos en el retiro, no a la totalidad del parque llamado a revisión.

La compañía tampoco tiene registro, hasta el momento, de accidentes o lesiones vinculados a esta falla.