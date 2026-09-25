S&P ratifica calificación A/A-1 para Chile y proyecta crecimiento bajo el 3% para el periodo 2027-2029

S&P Global Ratings afirmó sus calificaciones crediticias soberanas de Chile en moneda extranjera, en “A/A-1”, y en moneda local, en “A+/A-1”, manteniendo el panorama estable. La evaluación de transferencia y convertibilidad (T&C) se mantuvo en “AA-“.

La clasificadora explicó que el panorama estable incorpora su supuesto de que el crecimiento económico y el compromiso sostenido con la consolidación fiscal, incluyendo partidas bajo la línea, estabilizarán la deuda neta del gobierno general. S&P anticipó además continuidad en la estabilidad institucional del país, en un contexto de políticas macroeconómicas prudentes.

S&P advierte cuándo podría bajar o subir la calificación de Chile

La agencia advirtió que podría bajar la calificación de Chile en los próximos 24 meses si el crecimiento económico se debilita debido a obstáculos en la implementación de políticas públicas u otros factores adversos, lo que podría generar desequilibrios persistentes entre ingresos y gasto y un aumento sostenido de la deuda.

En sentido contrario, S&P señaló que podría elevar la calificación si las perspectivas de crecimiento mejoran de forma significativa gracias a una implementación efectiva de políticas, acompañada de un manejo fiscal prudente y niveles de deuda estabilizados.

Sobre los fundamentos de la calificación, S&P destacó que el marco institucional de Chile es más sólido que el de todos sus pares regionales, y que las instituciones del país han actuado como ancla clave frente a shocks internos y externos durante los últimos siete años, pese a una mayor polarización política.

La clasificadora recordó que el estallido social de 2019 derivó en un proceso democrático e institucionalizado que incluyó dos intentos de redactar una nueva constitución, ambos rechazados por la ciudadanía.

La agencia destacó la agenda del presidente José Antonio Kast, quien asumió el 11 de marzo con un mandato para mejorar la seguridad pública, estimular el crecimiento económico y corregir los desequilibrios fiscales.

S&P resaltó que, pese a no contar con mayoría en el Congreso, el Gobierno logró la aprobación de un proyecto de ley de amplio alcance en un plazo relativamente breve, que incluye medidas para acelerar los permisos ambientales de proyectos mineros y de otra índole, además de una reducción gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23%.

S&P proyecta crecimiento de 0,7% para Chile en 2026

En materia de crecimiento, S&P proyectó una expansión de 0,7% para 2026, 2,9% para 2027 y un promedio de 2,5% entre 2028 y 2029. La clasificadora atribuyó la debilidad de comienzos de 2026 principalmente a shocks de oferta transitorios que afectaron a los sectores minero, agrícola y pesquero, vinculados en parte a eventos climáticos como mayores temperaturas del agua y precipitaciones, junto con una demanda interna débil por el mercado laboral resentido y la inflación derivada del alza en los precios de los combustibles por la guerra en Medio Oriente.

La agencia proyectó además que la inversión se fortalecerá gracias a proyectos mineros y energéticos de gran escala en curso, sosteniendo que las perspectivas de largo plazo para el precio del cobre siguen siendo favorables, impulsadas por la expansión de las energías renovables, la modernización de las redes eléctricas y el sector de vehículos eléctricos, a lo que se suma la demanda derivada de la revolución de la inteligencia artificial y sus requerimientos masivos de cobre para centros de datos.

S&P proyectó que el PIB per cápita de Chile alcanzará aproximadamente US$ 21.400 hacia 2029.

Deuda neta de Chile llegaría al 41% del PIB en 2029

En el plano fiscal, S&P proyectó que el déficit del gobierno general, que incluye los ingresos y gastos del Fondo Autónomo de Protección de Pensiones (FAPP), se moderará a 1,4% del PIB en 2029, desde 2,6% en 2025.

La agencia estimó que el aumento de la deuda neta del gobierno general promediará 3,9% anual entre 2026 y 2029, un incremento que superará al del déficit fiscal debido a partidas bajo la línea como préstamos al sector vivienda y capitalización de empresas públicas.

Con ello, proyectó que la deuda neta subirá hacia 41% del PIB en 2029, desde 36% en 2025, muy por sobre el 15% previo a la pandemia, mientras los pagos de intereses representarán 5,5% de los ingresos del gobierno general durante ese período.

Inflación convergería al 3% recién en 2028

Sobre inflación, S&P proyectó que convergerá a 3% recién en 2028, desde 4,1% registrado en agosto de 2026, y muy por debajo del máximo de 14,1% alcanzado en agosto de 2022. La agencia destacó el historial del Banco Central en mantener la inflación baja, y consideró que la actual Tasa de Política Monetaria de 4,5% se encuentra cercana a un nivel neutral.

S&P proyectó además un déficit de cuenta corriente de 0,7% del PIB en 2026, que se ampliaría hacia 2,0% en 2029 por mayores importaciones, y estimó que la inversión extranjera directa financiará por completo esos déficits, reduciendo la deuda externa neta estrecha del país a 76% en 2029, desde 86% en 2025.