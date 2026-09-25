FIDOCS celebra su edición 30: Ciclo gratuito de cine documental homenajeará a Patricio Guzmán

A pocas semanas de su trigésima edición, el Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS) realizará durante octubre un ciclo gratuito que recorrerá parte de sus tres décadas de historia y rendirá homenaje a su fundador, el cineasta Patricio Guzmán.

Bajo el nombre “Camino a FIDOCS 30”, la programación contempla 11 funciones gratuitas distribuidas entre la Cineteca Nacional de Chile, la Sala Cine del Centro de Extensión UC, Sala K / U. Mayor y Centro Arte Alameda – Sala CEINA.

El ciclo comenzará el jueves 1 de octubre a las 20:00 horas en la Cineteca Nacional con “El primer año”, ópera prima de Guzmán que documenta los primeros doce meses del gobierno de Salvador Allende.

La función será además el punto de partida de los homenajes al realizador, quien fundó FIDOCS en 1997 y se convirtió en su primer director.

Un recorrido por los orígenes de FIDOCS

La programación continuará el 2 y 3 de octubre con “Retrospectiva de la retrospectiva”, una selección que recuperará parte de las primeras muestras de documental chileno presentadas por el festival.

FIDOCS realizó su primera edición en 1997 en el Goethe-Institut de Santiago. Entre sus actividades iniciales estuvo precisamente una retrospectiva dedicada al documental nacional, con trabajos de realizadores como Sergio Bravo, Héctor Ríos, Pedro Chaskel, Carlos Flores e Ignacio Agüero.

Casi tres décadas después, el festival volverá sobre aquella programación con obras como “Andacollo”, de Nieves Yankovic y Jorge Di Lauro; “La flaca Alejandra”, de Carmen Castillo y Guy Girard; “No olvidar”, de Ignacio Agüero; y “El Charles Bronson chileno”, de Carlos Flores Delpino.

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También serán exhibidos “El Willy y la Myriam”, de David Benavente; “Guerreros pacifistas”, de Gonzalo Justiniano; “Las callampas”, de Rafael Sánchez; “Venceremos”, de Pedro Chaskel y Héctor Ríos; y otras producciones vinculadas a los primeros años del encuentro.

De Chris Marker y Werner Herzog a nuevas generaciones del cine chileno

El ciclo incorporará además obras de destacados realizadores internacionales. El 8 de octubre, la Sala Cine del Centro de Extensión UC exhibirá “El fondo del aire es rojo”, de Chris Marker, mientras que el 15 de octubre será el turno de “Lecciones en la oscuridad”, de Werner Herzog.

La presencia de Marker también conecta la programación con la trayectoria de Patricio Guzmán. El cineasta francés colaboró en la circulación internacional de “El primer año” y posteriormente apoyó al realizador chileno durante el proceso que derivó en “La batalla de Chile”.

Los días 21 y 23 de octubre, Sala K / U. Mayor recibirá “Empezaron en FIDOCS”, sección dedicada a trabajos iniciales de cineastas que posteriormente desarrollaron sus carreras dentro del audiovisual chileno.

La selección contempla obras de Tiziana Panizza, José Luis Torres Leiva, Marialy Rivas, María Paz González, José Luis Sepúlveda, Paola Castillo y Valeria Vargas.

“Chile, la memoria obstinada” cerrará el homenaje

“Camino a FIDOCS 30” concluirá el viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en Centro Arte Alameda – Sala CEINA con la exhibición de “Chile, la memoria obstinada”, de Patricio Guzmán.

Estrenado en 1997, el documental registra el regreso del realizador a Chile y su encuentro con personas y lugares vinculados a “La batalla de Chile”, más de dos décadas después del golpe de Estado de 1973.

La película formó parte de la primera edición de FIDOCS y ahora volverá a exhibirse en el festival como cierre del ciclo dedicado a revisar su historia.

¿Cuándo será FIDOCS 30?

Tras las actividades de octubre, la 30ª edición del Festival Internacional de Documentales de Santiago se realizará entre el 12 y el 19 de noviembre.

El encuentro prepara una programación especial dedicada a Patricio Guzmán, además de sus tradicionales competencias, películas restauradas, funciones al aire libre, invitados internacionales y actividades de FIDOCS Industria y Escuela FIDOCS.

Todas las funciones de “Camino a FIDOCS 30” serán gratuitas, aunque el mecanismo de ingreso o reserva dependerá de cada una de las cuatro sedes.