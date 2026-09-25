MUBI FEST vuelve a Santiago con cuatro días de cine: Conoce la programación completa de su edición 2026

La tercera edición de MUBI FEST Santiago ya tiene programación. El encuentro cinematográfico se realizará entre el 8 y el 11 de octubre en el Centro Cultural Matucana 100, en Estación Central.

Durante cuatro jornadas, el festival presentará películas chilenas e internacionales, estrenos en el país, clásicos, documentales y cortometrajes, además de conversaciones, sesiones de escucha, DJ sets y otras actividades vinculadas al cine.

Entre los principales títulos de la programación aparecen “La cronología del agua”, debut como directora de Kristen Stewart; “Sheep in the Box”, de Hirokazu Koreeda; y “Su propio infierno”, de Nicolas Winding Refn.

También se exhibirá “Hope: El primer impacto”, la nueva película del director surcoreano Na Hong-jin, protagonizada por Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon y Michael Fassbender.

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Estrenos y películas internacionales de MUBI FEST Santiago

Varias producciones tendrán su estreno nacional durante el encuentro. Entre ellas se encuentra “Rose”, de Markus Schleinzer, protagonizada por Sandra Hüller, además de “Sheep in the Box” y “Su propio infierno”.

La programación contempla, asimismo, “Pulp: ¿Qué harías por una canción más?”, documental dirigido por Garth Jennings que recorre la trayectoria de la banda británica liderada por Jarvis Cocker y utiliza imágenes de conciertos y material de archivo.

La película se proyectará el sábado 10 de octubre al aire libre y la función estará acompañada por un DJ set.

Otra de las actividades será “Voilà Varda: Cortometrajes de Agnès Varda”, una selección integrada por “Salut les Cubains”, “Black Panthers”, “Uncle Yanco” y “Women Reply”, trabajos realizados por la cineasta francesa entre 1963 y 1975.

También forman parte de la cartelera “Sirat”, de Oliver Laxe; “Ghost in the Shell”, de Mamoru Oshii; “La Bruja”, de Robert Eggers; “Moscas”, de Fernando Eimbcke; y “Tierra de mi padre”, de Paweł Pawlikowski, entre otras producciones.

El cine chileno también será parte de la programación

La selección nacional incluye “La batalla de Chile: La insurrección de la burguesía”, primera parte de la trilogía documental de Patricio Guzmán sobre el proceso político y social que antecedió al golpe de Estado de 1973.

A ella se suman “La misteriosa mirada del flamenco”, de Diego Céspedes; “El Deshielo”, de Manuela Martelli; “Denominación de origen”, de Tomás Alzamora; y el cortometraje “Alien 0089”, de Valeria Hofmann.

La función de “La misteriosa mirada del flamenco” estará seguida por una conversación con Matías Catalán, Paula Dinamarca y Alexa Quijano, integrantes de su elenco.

En tanto, “Alien 0089”, protagonizado por Mariana Di Girolamo y centrado en el acoso contra una mujer en un videojuego en línea, se presentará en una función doble junto a “Moscas”.

Charlas, música y otras actividades

La programación de MUBI FEST se extenderá más allá de las proyecciones. El encuentro contará con conversaciones sobre cine, interpretación y publicaciones culturales, además de sesiones de escucha y DJ sets.

Entre las actividades anunciadas se encuentra una edición en vivo de Filmcast dedicada al cine coreano contemporáneo y una conversación con integrantes del elenco de “La misteriosa mirada del flamenco”.

También se habilitará MUBI Library, un espacio dedicado a publicaciones relacionadas con el cine que incluirá ejemplares de NOTEBOOK, la revista de MUBI, y títulos de su división editorial MUBI Editions.

¿Cuándo es MUBI FEST Santiago 2026?

MUBI FEST Santiago se realizará entre el jueves 8 y el domingo 11 de octubre en Matucana 100, ubicado en Avenida Matucana 100, Estación Central.

La inauguración está programada para el jueves 8 a las 19:30 horas e incluirá una función sorpresa.

Las entradas para las distintas funciones se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de MUBI FEST y Matucana 100.