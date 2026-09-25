Codelco eleva la gestión de seguridad a dependencia directa de la Presidencia Ejecutiva

Codelco implementará durante octubre una serie de cambios organizacionales orientados a fortalecer el control de riesgos y consolidar los avances alcanzados en materia de seguridad durante los últimos meses, en línea con la decisión de situar esta área en el centro de la gestión corporativa.

Como parte de estas medidas, la Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional, que actualmente depende de la Vicepresidencia de Gestión de Personas, pasará a reportar directamente a la Presidencia Ejecutiva, elevando la seguridad de los trabajadores al nivel superior de la gestión de la Corporación.

El presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, explicó que este ajuste responde al compromiso de la compañía de mantener la vida y la salud de los trabajadores en el centro de sus decisiones, y sostuvo que la seguridad debe estar presente en cada proceso y nivel de la organización, con sus responsables ubicados en el más alto nivel de la compañía.

“Estamos fortaleciendo nuestras capacidades para que sean coherentes con nuestro compromiso de tener la vida y la salud de los trabajadores al centro de nuestras decisiones. La seguridad debe estar presente en cada proceso y en cada nivel de la organización y, para eso, sus responsables deben estar al más alto nivel de la compañía”, sostuvo.

Codelco designa nuevo gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

En el marco de esta reorganización, Codelco designó a Javier Cantuarias como gerente corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional a partir del 1 de octubre. Jorge Camhi, quien ocupa actualmente ese cargo, pasará a la gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de División Ministro Hales.

Cantuarias se desempeñaba hasta ahora como gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Asimismo, cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en la industria minera, especializado en el desarrollo e implementación de estrategias integrales de seguridad y salud ocupacional, tanto a nivel operacional como corporativo.

Adicionalmente, a partir del 19 de octubre, César Garrido se incorporará como gerente general de División Andina, mientras Claudio Canut de Bon, quien ejercía el interinato en ese cargo, retornará a sus funciones como gerente de Operaciones de esa división.

Garrido cuenta con más de dos décadas de experiencia en la industria minera y siderúrgica, habiendo liderado operaciones y procesos de transformación en compañías como Teck Quebrada Blanca, Compañía Siderúrgica Huachipato, Compañía Minera del Pacífico, Collahuasi y la propia División Andina de Codelco.