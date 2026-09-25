Nuevos documentos reabren el misterio de la muerte de Geli Raubal, la sobrina de Hitler

(CNN) – Angela “Geli” Raubal, de 23 años, apareció muerta con un disparo en el pecho en el departamento de Adolf Hitler en Múnich, en septiembre de 1931. El arma era una pistola que pertenecía a su medio tío, con quien mantenía una relación cercana y marcada por el control. La versión oficial, sostenida durante casi un siglo, calificó el caso como suicidio.

Según los registros policiales de Múnich, el cuerpo se descubrió el 19 de septiembre. Esa mañana, Georg Winter, sirviente personal de Hitler, forzó la puerta de la habitación —cerrada por dentro— y encontró a la joven en el suelo. Los documentos oficiales indicaban que Hitler ya había partido a Núremberg la tarde anterior, lo que lo descartaba como posible responsable.

Esa cronología ahora está en cuestión. El historiador alemán Harold Sandner localizó una inscripción en el registro civil de defunciones de Múnich que fija el hallazgo del cuerpo a las 10:15 de la mañana del 18 de septiembre de 1931. Dos esquelas encontradas en los archivos consignan la misma fecha. Los registros oficiales señalan que Hitler recién viajó a Núremberg durante la tarde del 18, por lo que seguía en la ciudad cuando se encontró el cadáver.

Un experto valida los documentos, pero advierte cautela

Sandner plantea que la contradicción podría responder a un encubrimiento policial con funcionarios afines al Partido Nazi. Sus hallazgos aparecieron primero en la revista alemana Der Spiegel y se detallarán en su libro “La muerte de Angela ‘Geli’ Raubal: ¿suicidio o crimen?”, que se publica el próximo mes.

Thomas Weber, especialista en la Alemania nazi y académico de la Universidad de Aberdeen, revisó el material y lo considera creíble. “Parece claro que Raubal murió un día antes de lo que todos asumimos durante casi cien años, y que Hitler seguía en Múnich cuando ella murió”, dijo a CNN. Descartó un error administrativo por tratarse de tres documentos coincidentes.

Weber evitó concluir que existió un asesinato. Señaló que el partido buscaba respaldo de la derecha tradicional y que Hitler procuraba proyectar una imagen de confianza y virtud con fines electorales, algo que “cualquier escándalo” podía comprometer.

Raubal era hija de Angela Hammitzsch, media hermana de Hitler, y vivía en el departamento desde 1929. Poco antes de su muerte, ambos discutieron por el deseo de ella de trasladarse a Viena a estudiar música.