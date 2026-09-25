Un año de inmunoterapia en Fonasa: Pacientes con cáncer de mama triple negativo aún enfrentan brechas

Este 25 de septiembre se cumple un año desde que Chile incorporó al sistema público de salud el pembrolizumab, una inmunoterapia destinada a pacientes Fonasa con cáncer de mama triple negativo temprano de alto riesgo.

La medida permitió que el acceso al tratamiento dejara de depender exclusivamente de la capacidad económica de las familias, en un subtipo de cáncer considerado agresivo y que afecta también a mujeres jóvenes.

Sin embargo, a pocos días del inicio de octubre, conocido como el Mes Rosa, organizaciones de pacientes advierten que todavía existen importantes brechas de acceso.

Pacientes alertan diferencias en oportunidad de tratamiento

Según antecedentes de la agrupación Triple Negativas Siempre Positivas, de aproximadamente 300 pacientes identificadas con inmunoterapia más quimioterapia neoadyuvante, 246 corresponden al sistema público y 54 al privado.

La organización advierte, no obstante, diferencias en los tiempos de inicio del tratamiento. Mientras pacientes del sistema privado comenzaron la inmunoterapia desde el primer ciclo, entre las usuarias del sistema público registradas por la agrupación el acceso se produjo entre el tercer y cuarto ciclo.

“Vuelven las rifas, los bingos y las campañas”

Ana María Araya, presidenta de Triple Negativas Siempre Positivas, señaló que las pacientes que no recibieron inmunoterapia de forma oportuna en etapa temprana y hoy enfrentan una enfermedad metastásica vuelven a depender de estudios clínicos, esperas y campañas solidarias.

“Después de un avance histórico que empujó la sociedad civil, el Congreso y el Gobierno, vuelven las rifas, los bingos y las campañas para reunir dinero”, afirmó.

La agrupación también identifica brechas en el acceso a estudios y asesoramiento genético para pacientes con mutaciones como BRCA1, además de tiempos de biopsia e inmunohistoquímica, disponibilidad de sillones, oportunidad de cirugías y exámenes de imágenes.

Retrasos oncológicos

El escenario se suma a las dificultades generales de atención oncológica. Al cierre de 2025 se registraban 18.123 garantías GES oncológicas retrasadas, de las cuales el cáncer de mama representaba un 19,4%.

Para las organizaciones de pacientes, el aniversario representa un avance que merece ser destacado, pero también una oportunidad para abordar las brechas que todavía persisten en el acceso a diagnóstico y tratamiento.