Tras incidentes en Sausalito: Prohíben ingreso de 2.866 hinchas al duelo de vuelta entre la U y Everton

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana anunció una serie de medidas de seguridad para el partido de vuelta entre Universidad de Chile y Everton por los octavos de final de Copa Chile, tras los graves incidentes registrados durante la ida en el Estadio Sausalito.

Mediante un comunicado oficial emitido este viernes, la autoridad resolvió prohibir el ingreso de 2.866 hinchas que concurrieron al sector del recinto viñamarino donde se produjeron los desmanes.

La medida se aplicará para el encuentro de este domingo 27 de septiembre en el Estadio Nacional.

Congelan venta de entradas y reducen aforo

La Delegación también dispuso el congelamiento de la venta de entradas para el partido, lo que reducirá automáticamente el aforo autorizado.

Además, el encuentro fue reclasificado desde Tipo B a Tipo A, categoría que eleva las exigencias de seguridad que deben cumplir los clubes organizadores.

A esto se suma la prohibición de público visitante, por lo que los hinchas de Everton no podrán asistir a la revancha.

La autoridad emplazó a la ANFP y a ambos clubes a adoptar las medidas necesarias para evitar nuevos incidentes y advirtió que el incumplimiento de las condiciones establecidas podría derivar en la suspensión de público en futuros encuentros.

Las medidas se conocen después de los incidentes ocurridos durante el partido disputado el jueves en Sausalito, que debió ser suspendido antes de completar los 90 minutos.

El encuentro fue detenido tras el lanzamiento de bengalas y otros elementos de pirotecnia desde las tribunas, situación que llevó al árbitro Piero Maza a retirar a los equipos por razones de seguridad.