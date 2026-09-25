Ministerio de Minería adjudica $960 millones para fortalecimiento productivo de la pequeña minería

El Ministerio de Minería adjudicó un total de 103 proyectos orientados a promover mayor productividad y seguridad en faenas y yacimientos mineros metálicos y no metálicos de baja escala, en el marco del concurso PAMMA y sus líneas de fomento Desarrolla y Equipa 2026.

Con esta adjudicación, el programa entregará un total superior a los $960 millones en proyectos a ejecutar entre las regiones de Antofagasta y de Los Ríos. El financiamiento está destinado específicamente al equipamiento, mejoramiento o adquisición de nueva maquinaria, entre ellas cargadores frontales, motobombas o generadores, con el objetivo de que los pequeños mineros puedan modernizar sus faenas y aumentar su productividad.

Atacama concentra la mayor cantidad de proyectos

Atacama fue la región que concentró el mayor monto y número de iniciativas beneficiadas, con cerca de $360 millones destinados a la ejecución de 40 proyectos de pequeña minería de la zona, lo que la posiciona como la principal receptora de este fondo a nivel nacional.

El concurso contempla dos líneas de financiamiento con distintos montos y requisitos. La línea Equipa entrega un subsidio máximo de $6 millones sin necesidad de cofinanciamiento, mientras la línea Desarrolla contempla un tope de hasta $12 millones, con al menos 10% de cofinanciamiento por parte de los beneficiarios.

Como resultado del proceso, la línea Equipa entregará sobre $781 millones para la ejecución de 69 proyectos, mientras la línea Desarrolla repartirá $178 millones entre 34 iniciativas adicionales.

La versión 2026 de PAMMA Desarrolla y Equipa recibió un total de 199 postulaciones, cifra que, según el Ministerio, refleja el interés del sector por acceder a este tipo de financiamiento orientado a la modernización de la pequeña minería.

El subsecretario de Minería, Álvaro González, destacó que este tipo de programas constituye un componente de apoyo concreto para que los pequeños productores y mineros artesanales de todo el país puedan desarrollar su potencial de crecimiento local.

“La implementación y ejecución del programa PAMMA y en particular las líneas Desarrolla y Equipa —que han sido adjudicadas— constituyen un componente de apoyo para que los pequeños mineros puedan modernizarse con foco en adquirir maquinaria nueva como cargadores frontales, motobombas o generadores y de esta forma, aumentar su productividad”, indicó.